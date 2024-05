Sony Interactive Entertainment a récemment annoncé des changements importants dans sa direction. Hideaki Nishino et Hermen Hulst ont été désignés pour prendre les rênes de deux groupes stratégiques de l'entreprise. Cette réorganisation, qui sera effective à partir du 1er juin 2024, vise à consolider la position de SIE dans le secteur des jeux vidéo tout en préparant le terrain pour une croissance durable. Que peux t-on apprendre exactement à ce sujet ?

Une réorganisation de la direction chez PlayStation

Hideaki Nishino, actuellement vice-président senior du Groupe de l'Expérience des Plateformes, deviendra PDG du Groupe des Plateformes de SIE. Dans ce rôle, Nishino-san continuera de superviser le développement des technologies, des produits et des services, ainsi que l'expérience des plateformes PlayStation. Il sera également responsable des relations avec les éditeurs et développeurs tiers et des opérations commerciales, incluant les ventes et le marketing des matériels, des services et des périphériques.

De son côté, Hermen Hulst, actuellement vice-président senior et responsable de PlayStation Studios, prendra la tête du Groupe des Studios de SIE en tant que PDG. Hulst supervisera le développement, la publication et les opérations commerciales des contenus propriétaires de SIE. Il continuera également à explorer les opportunités d'expansion des propriétés intellectuelles via PlayStation Productions, qui a notamment produit la série télévisée primée The Last of Us. On peut donc (surement) s'attendre à d'autres adaptations dans le genre, si tout se passe bien.

Encore plus de projets d'adaptation pour PlayStation ?

Une vision à long terme ?

Ces nominations interviennent à un moment crucial pour le Sony Group, alors qu'il entame une période visant à tracer une voie vers une croissance durable et une vision à long terme pour l'entreprise. D'ailleurs, comme nous pouvions déjà vous l'annoncer, afin de donner un aperçu au grand public, un événement PS5/Sony est prévu en juin avec un PlayStation Showcase.

Hideaki Nishino a exprimé son honneur d'être nommé à ce poste crucial aux côtés de Hermen Hulst. Il a réaffirmé son engagement à connecter les joueurs et les créateurs à travers des produits, services et technologies de classe mondiale. De son côté, Hermen Hulst s'est dit ravi de diriger le Groupe des Studios et de continuer à bâtir sur le succès de la PlayStation 5, tout en se préparant pour l'avenir. Alors, encourageant ou pas ?