28 ans après le lancement de la PlayStation 1, Shuhei Yoshida, ancien président de Sony Worldwide Studios, est revenu sur les débuts du constructeur.

Lors de la Bilbao International Games Conference où il a reçu le prix d'honneur pour toute sa carrière, Shuhei Yoshida, qui a toujours été un pilier essentiel de PlayStation, a regardé en arrière à une époque où le succès du constructeur était très loin d'être acquis comme aujourd'hui. À cette période, c'est plutôt SEGA et Nintendo qui faisait en effet la pluie et le beau temps.

Il se rappelle de la démo technique emblématique du T-Rex qui servait de carte de visite pour convaincre des sociétés de différentes de taille de miser sur la PS1. Un relatif échec puisque certains ont répondu à Sony : « revenez quand vous aurez vendu un million d'unités de PlayStation ».

Mais même avec ces ventes, ce n'était pas suffisant. En difficulté au Japon, PlayStation a été sauvé par deux JRPG légendaires de Square Enix, Final Fantasy et Dragon Quest.

La SEGA Saturn a eu un deuxième Noël vraiment fort (grâce à Virtua Fighter 2 et un autre blockbuster). Nous n'avions pas un line-up solide et nous étions donc un peu en difficulté au Japon. Mais heureusement, aux États-Unis et en Europe, nous avions d'autres titres forts et le lancement s'est très passé. Mais tout a changé le jour où nous avons convaincu SquareSoft lorsque j'étais au département des relations avec les éditeurs tiers. À cette époque, SquareSoft et Enix étaient deux sociétés distinctes. Square avait Final Fantasy et Enix Dragon Quest, les deux plus grandes franchises RPG au Japon. En coulisses, ça discutait de choses que je ne peux pas révéler, mais les deux entités se sont engagées à porter leurs nouveaux jeux sur PlayStation. Et cela a complètement changé la donne pour nous. Enfin, nous avions les jeux dont nous avions besoin pour faire de PS un succès.