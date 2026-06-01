A l’occasion des Days of Play 2026, PlayStation fait des cadeaux à l’ensemble des joueuses et joueurs PS5 et PS4. Et pas besoin d’un abonnement pour en profiter.

Les traditionnels Days of Play battent leur plein jusqu'au 10 juin 2026. A cette occasion, PlayStation brade presque tout son écosystème : le PS Plus, les accessoires, le PSVR 2 et de nombreux jeux physiques comme numériques. Une célébration qui sera également entrecoupée du State of Play le 2 juin 2026 à 23h, qui promet d’être riche en révélations vu les dispositifs exceptionnels mis en place par PlayStation. Comme chaque année, ce festival PlayStation sera également ponctué de quelques surprises pour les abonnés, dont des incontournables de ces dernières années à tester gratuitement avec le PlayStation Plus Premium, des packs de jeux et bien plus encore. Mais la firme japonaise avait malgré tout un cadeau pour l’ensemble des joueurs, abonnés ou non.

Des cadeaux pour les joueurs PlayStation

Les joueurs qui suivent le plus rigoureusement l’actualité de la marque sont au fait. Le constructeur japonais aime régulièrement faire un petit geste à sa communauté lors d’occasions spéciales. Les 10 ans d’Uncharted ont permis à l’ensemble des joueurs de récupérer des avatars à l’effigie des deux derniers jeux de la licence. PlayStation récidive, cette fois à l’occasion des Days of Play 2026, qui, comme à chaque fois, s’accompagnent de cadeaux pour tous les joueurs PlayStation. Les jeux indépendants sont cette fois à l’honneur avec trois avatars à l’image d’autant de jeux à récupérer : le frenchy Cairn, le loufoque Baby Steps et l’ingénieux Lumines Arise. Pour profiter de ces cadeaux, il vous suffira donc simplement de rentrer le code destiné à la région dans laquelle votre compte PlayStation a été enregistré, avant le 10 juin 2026 :

Europe, Australie, et Nouvelle-Zélande : AAET-4A2C-LLNP

Amériques : BD3Q-NNBB-5843

Asie : EK8R-B23R-NEJ2

Japon : B4A8-JABE-Q7GL

Corée : 9T2P-CJKC-9GX6

Les avatars gratuits sur PS5 et PS4

Deux solutions s'offrent ainsi à vous pour profiter de ces contenus gratuits destinés à tous les joueurs PlayStation, qu’ils aient un abonnement au PS Plus ou non. Soit passer directement par leur console, soit par le site officiel de PlayStation. Dans les deux cas, voici la marche à suivre :