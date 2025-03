PlayStation a des choses à se faire pardonner suite à un problème récent et a commencé à offrir un beau cadeau bien utile pour des millions de joueuses et joueurs PS5 & PS4.

Dans la nuit du 7 au 8 février 2025, le PSN a été victime d'une (nouvelle) panne mondiale. Cet incident a eu pour conséquence de bloquer l'accès aux fonctionnalités de réseau en ligne comme le multijoueur. Il était ainsi impossible de se faire une partie en ligne, et pour certains, de découvrir par exemple la dernière bêta de Monster Hunter Wilds avant le lancement. Pire, les jeux modernes étant ce qu'ils sont, des millions de joueuses et joueurs ne pouvaient même plus jouer à des titres qui ne sont pas forcément orientés uniquement multijoueur. PlayStation n'a pas expliqué les raisons de cette panne, mais un beau cadeau est enfin en train d'être distribué à des millions de joueurs.

Un cadeau de la part de PlayStation après la panne du PSN de février 2025

PlayStation n'a pas donné d'explications sur la dernière panne du PSN qui a touché les utilisatrices et utilisateurs PS5 & PS4. « Les services de réseau ont été entièrement rétablis après un problème opérationnel. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et remercions la communauté pour sa patience » pouvait-on seulement lire sur le compte X d'AskPlayStation plusieurs heures après l'incident.

Mais dans ce message, PlayStation avait tout de même promis de faire un geste envers sa communauté, et plus particulièrement à ses abonnés PS Plus. « Tous les membres PlayStation Plus bénéficieront automatiquement de 5 jours de service supplémentaires ». Cela aurait dû faire plaisir au plus grand nombre, mais à la place, cela en a énervé certains. En effet, une partie des joueuses et joueurs PS5 & PS4, non abonnés au PS Plus, se sentis lésés dans la mesure où ces derniers n'étaient pas concernés par ce cadeau, alors qu'ils ont été touchés par la panne, rendant inaccessibles certains de leurs jeux.

Cela a valu à PlayStation de vives critiques, mais malgré cela, aucune autre compensation n'a été annoncée jusqu'à maintenant. En revanche, le constructeur tient sa promesse d'ajouter des jours gratuits au PlayStation Plus. Sur la Toile, certains ont découvert que leur abonnement a bel et bien été prolongé automatiquement. Si vous êtes abonnés au PS Plus et que vous n'avez rien, pas de panique, puisque le déploiement semble progressif. De votre côté, êtes-vous satisfaits de cette compensation ?

Crédits : kabirsingh84 · via Reddit.

Source : Reddit.