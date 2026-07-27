Après la panne du PSN et les décisions polémiques de Sony, des joueuses et joueurs PlayStation appellent à un boycott généralisé pour tenter de faire changer les choses.

La communauté PlayStation est prête à faire entendre sa grogne contre l'éditeur et constructeur. Un appel au blackout vient d'être lancé sur la toile pour alerter plus généralement Sony du mécontentement des joueuses et des joueurs. On fait le point avec vous sur le communiqué partagé en ligne et les conditions de ce boycott numérique qui sera organisé en août 2026.

Un blackout généralisé des joueurs PlayStation

C'est un appel au secours. Une part de la communauté PlayStation ne tolère pas les décisions récentes de Sony concernant l'arrêt annoncé des jeux physiques sur les consoles PlayStation à partir de janvier 2028. Outrés par cette dépossession de leurs jeux en numérique, des joueuses et des joueurs ont décidé de passer à l'action.

Ainsi, alors que le PSN vient de connaître une longue panne, un mois seulement après la dernière, certains en ont ras-le-bol et comptent bien le faire savoir. C'est pourquoi un appel à débrancher d'internet sa console PS3, PS4 ou PS5 pendant une semaine a été lancé. Voici les dates du blackout mondial :

Début : 23 août 2026, 19 heures localement

Fin : au 30 août 2026, 19 heures également

En somme, il s'agira de désactiver le wifi sur votre console PlayStation ou de débrancher le câble Ethernet. À l'exception des jeux et services en ligne, cette déconnexion ne vous empêchera pas de jouer. L'idée est alors que Sony ne puisse pas vous comptabiliser parmi ses joueuses et joueurs actifs. Si cette statistique baisse drastiquement, les initiateurs de ce blackout espèrent attirer l'attention de Sony et engendrer une réaction en leur faveru.

Communiqué complet d'annonce du blackout contre PlayStation

Depuis des années maintenant, Sony Interactive Entertainment ne cesse de s’éloigner de sa communauté. Qu’il s’agisse de fermer des studios très appréciés comme Bluepoint, de mener une stratégie de jeux en ligne douteuse, d’annuler des événements pour les fans, de laisser le PSVR2 à l’abandon ou de ne plus toucher aux franchises que les joueurs souhaitent voir revenir, PlayStation n’a jamais semblé aussi déconnecté de sa communauté. La fin des disques physiques en 2028 est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Nous comprenons que SIE ne peut pas tout contrôler. Mais, s'agissant des décisions qui relèvent de sa compétence, l’entreprise continue de gérer maladroitement la position forte dont elle a hérité de l’ère PS4. Les problèmes actuels de PlayStation sont si nombreux que le simple retour des jeux physiques ne serait qu’un compromis à mi-chemin pour les joueurs. SIE peut encore faire bien plus. Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper et Resistance nous manquent. La PlayStation Experience nous manque. Japan Studio nous manque. C’est pourquoi nous appelons les joueurs PlayStation à participer à un boycott économique et ludique du dimanche 23 août à 19 h, heure locale, au dimanche 30 août à 19 h, heure locale. Les joueurs peuvent y participer en éteignant leur console ou en se déconnectant pendant sept jours. Vous conviendrez que cette période a un impact minimal sur les éditeurs et les développeurs tout en permettant aux joueurs de faire entendre leur voix. #PSBlackout

Des revendications plus générales à l'encontre de Sony

Cet appel au blackout contre Sony dépasse même le cadre de l'arrêt des jeux physiques. De manière générale, le communiqué pointe la direction prise par l'entreprise depuis des années. Les joueuses et joueurs qui en sont à l'initiative soulignent combien ils ont l'impression qu'elle s'est éloignée de la communauté PlayStation. Parmi les exemples, ils citent l'abandon de licences exclusives adorées et les fermetures de studios très appréciés. Reste à savoir désormais si le boycott numérique sera suivi et si, surtout, Sony réagira.