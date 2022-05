Aurons-nous bientôt des nouvelles des exclusivités PS5 ? Depuis la sortie de Horizon Forbidden West et de Gran Turismo 7, Sony se montre bien discret. Cependant, avec l’arrivée du Summer Game Fest, cela pourrait bientôt changer.

Bientôt des nouvelles des exclusivités PS5 ?

C’est en tout cas ce qu’a indiqué le fameux Jeff Grubb. Selon l’insider à la langue bien pendue, PlayStation pourrait tenir un nouveau State of Play pendant la première semaine de juin. L’éditeur japonais pourrait alors y présenter ses prochaines grosses cartouches. Dans le viseur des fans : Final Fantasy 16 et sa nouvelle bande-annonce, et surtout God of War Ragnarok, bien silencieux depuis de longs mois alors que sa date de sortie semble toujours fixée à 2022.

Du moins, c’est ce qu’ont affirmé plusieurs développeurs de Santa Monica Studios à de multiples reprises. Du côté des jeux indépendants, Stray et Little Devil Inside sont également attendus par la communauté de joueurs. Ce serait également l’occasion de donner plus de précisions sur son PlayStation Plus Premium et la liste des jeux rétro qui accompagneront son lancement.

Des infos sur le PSVR 2 ?

Cependant, l’information reste à prendre avec des pincettes puisque l’insider est incapable de confirmer cette State of Play PlayStation avec exactitude. D’autant qu’il semble entendre tout et son contraire auprès d’autres sources sérieuses. Sony pourrait également décider de garder tout au chaud jusqu’en septembre comme l’année dernière. « Il y a deux rumeurs contradictoires de gens qui savent parfois ce qui va arriver » a-t-il précisé.

Tout espoir n’est pas perdu. Le compte Twitter parolePSVR, qui avait leaké à l’avance les specs du PSVR 2, a ajouté son petit grain de sel. Selon les quelques informations qu’il a récoltées, une présentation PlayStation en juin serait fort probable. De nouvelles informations sur le Playstation VR 2 pourraient donc être dévoilées pendant le Summer Game Fest. A défaut de nouvelles des exclusivités PS5 ou en même temps ? Le suspense reste entier sans aucune officialisation de Sony.