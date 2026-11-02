Mais que devient Bend Studio ? Voilà la question qui taraude bon nombre de joueurs. Depuis la sortie de Days Gone Remastered et la triste annulation de son dernier projet par PlayStation, le studio américain s’est en effet emmuré dans un silence assourdissant, tandis qu’il travaille désormais sur son prochain titre à propos duquel on ignore encore tout. En tout cas pour l’instant. Car à en croire de nouvelles informations, tout porte à croire que les créateurs de Days Gone devraient finalement refaire parler d’eux dès l’année prochaine.

Le prochain jeu de Bend Studio dévoilé en 2027 ?

C’est tout du moins ce que nous apprend le média MP1st qui, d’après « des sources proches de ce qui se passe chez Bend Studio », affirme que leur nouveau jeu « devrait être dévoilé courant 2027 ». Évidemment, les sources en question ont tenu à préserver leur anonymat, mais ont tout de même révélé quelques détails supplémentaires sur ce futur projet, qui devrait prendre la forme d’un jeu à la troisième personne possédant une composante coop. « Mais ça ne sera pas un jeu live service », certifie néanmoins l’article.

Une précision qui peut paraître anodine, mais qui devrait en réalité rassurer les joueurs PlayStation qui pouvaient craindre que Bend Studio ne continue de s’enfoncer dans cette voie après l’annulation de leur dernier projet. Car bien que celui-ci n’ait jamais été réellement annoncé, le fait est qu’il devait s’agir d’un jeu service en monde ouvert reposant sur des mécaniques similaires à celles de Days Gone, et dont le nom de code était « Mirror Pond ». Le titre en question a cependant été annulé après environ quatre ans de développement, en janvier 2025.

© Bend Studio / Sony Interactive Entertainment

À quoi s’attendre pour l’après Days Gone chez Bend Studio ?

À quoi peut-on s’attendre pour l’avenir de Bend Studio, donc ? Pour l’heure, cela reste naturellement difficile à dire. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il « ne s’agira pas d’une suite à Days Gone », PlayStation ayant totalement écarté l’idée de prolonger la licence avec un deuxième opus. MP1st n’est en revanche pas en mesure de confirmer si nous aurons affaire à une nouvelle licence, ou s’il s’agira du retour d’une ancienne franchise appartenant à Bend Studio et/ou PlayStation. À l’instar de Syphon Filter, par exemple, dont le dernier opus remonte à 2008.

Une sortie également prévue pour 2027 ?

Si le média dit vrai, nous devrions toutefois être fixés dès 2027, en sachant qu’il n’est pas non plus impossible que le projet en question voit le jour dès l’année prochaine dans la foulée. « Nous avons également appris que le jeu devrait par ailleurs sortir l’année prochaine, et qu’il est ‘bien plus avancé dans son développement’ que ce que l’on pourrait croire », peut-on lire. Même si, vous vous en doutez, rien de tout cela n’est gravé dans le marbre pour le moment, et tout est susceptible de changer en l’espace de quelques mois. On garde les pincettes d'usage, donc.

Cela étant, une chose est sûre : les joueurs fulminent déjà d'impatience. « Enfin quelque chose en rapport avec Bend », se réjouit par exemple l'un d'eux sur Reddit. « 2027 s’annonce comme une année exceptionnelle pour PlayStation », souligne un autre, en rappelant que des projets comme Until Dawn 2, God of War Laufey, Kena: Scars of Kosmora et potentiellement Intergalactic: The Heretic Prophet sont également prévus. « J’espère que ça va marcher. Je n’ai pas vraiment aimé Days Gone, mais j’espère vraiment que ce jeu trouvera son public », assure enfin un dernier. Réponse l’année prochaine ?

Source : MP1st