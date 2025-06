PlayStation continue sur sa lancée et gonfle les prix de ses jeux PS4 et PS5 dans plusieurs pays. Ça va faire mal !

Une fois de plus, c'est LE sujet brûlant qui anime la communauté du gaming : le prix des jeux. Les grands constructeurs, qui sont aussi éditeurs, tendent à faire monter l'inquiétude chez les consommatrices et consommateurs avec des politiques tarifaires toujours en hausse. Ça ne semble pas près de s'arrêter compte tenu des dernières nouvelles du côté de PlayStation.

PlayStation gonfle encore ses prix et ça ne passe pas

Dernièrement, Nintendo a fait passer un cap à la tarification des jeux first-party en proposant Mario Kart World à 80 € sur l'e-shop et à 90 € en physique (prix de vente conseillé). Il n'a pas fallu longtemps pour que, dans la foulée, des annonces peu rassurantes émergente du côté de la concurrence. Microsoft augmente en effet le coût du Xbox Game Pass, tandis que PlayStation parait bien décidé à faire de même pour son propre service, le PS Plus, mais aussi pour les jeux sur son store dans plusieurs pays.

Après un premier sursaut qui a déjà fait réagir le public, de nouvelles augmentations tarifaires de la part de PlayStation ont été repérées à l'étranger sur le PS Store. C'est sur Reddit que les joueuses et joueurs partagent leur constat et comparent leur situation. La Turquie serait notamment touchée si on en croit un internaute. Un autre évoque le même cas au Brésil avec la sortie de nouveaux jeux, mentionnant Death Stranding 2 en l'occurrence. Le Canada est également évoqué.

PlayStation n'a pas communiqué officiellement à ce propos. Toutefois, si on se fie aux discussions sur le fil Reddit, plusieurs raisons pourraient expliquer cette augmentation du prix. Les internautes discutent particulièrement du cas de la Turquie, par exemple. Certains évoquent les abus d'utilisateurs qui se servent de VPN pour acheter leurs jeux sur le PS Store turc depuis l'étranger. D'autres rappellent que les titres first-party étaient légèrement moins chers sur la boutique du constructeur vis-à-vis de pays comme la France.

Ces hypothèses tendraient à nous rassurer quant au fait que l'augmentation puisse toucher un pays comme la France. Nous payons déjà 80 € en général pour les jeux PS5 first-party sur le PS Store. Ces augmentations ont donc peu de chance de nous concerner dans l'immédiat. Cependant, les pratiques de PlayStation viennent de tomber sous le coût d'une attaque en justice par une association néerlandaise. Et si la tendance pouvait changer grâce à ce genre d'initiative ?

