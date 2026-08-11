Entre PlayStation et des millions de joueurs à travers le monde, la guerre est officiellement déclarée. En effet, alors que la firme japonaise persiste dans sa décision de tourner le dos au marché physique à compter de janvier 2028, de nombreux mouvements protestataires commencent à émerger un peu partout, que ce soit sur la toile ou via des voies un peu plus officielles. Car outre de simples pétitions, certaines entités ont décidé de saisir la justice pour mieux parvenir à leurs fins, à l’instar de Stop Killing Games par exemple.

Stop Killing Games poursuit PlayStation en justice pour lutter contre son monopole après l’arrêt du physique

Dans une vidéo intitulée « Il est temps de poursuivre Sony en justice, rejoignez-nous », le mouvement de consommateurs nous apprend en effet avoir officiellement rejoint l’action en justice menée par l’organisation Stichting Massaschade & Consument aux Pays-Bas, qui poursuit PlayStation depuis 2024 afin de dénoncer le monopole dont elle dispose sur la vente de jeux numériques via le PlayStation Store. « Votre PlayStation est conçue de manière que vous ne puissiez acheter des jeux numériques que via la boutique de Sony », explique Stop Killing Games.

« Et une fois que Sony aura cessé de vendre des jeux physiques en 2028, vous n’aurez plus de choix du tout. C’est comme ça que Sony élimine la concurrence, et que vous finissez par payer bien plus cher – en moyenne jusqu’à 47% de plus », dénonce l’entité. « En gros, c’est une taxe Sony, et c’est clairement illégal ». C’est pourquoi Stop Killing Games a décidé d’unir ses forces avec l’organisation néerlandaise, de sorte à pouvoir garantir « des jeux au prix juste » pour tous les joueurs PlayStation à l’avenir, avec « de vraies alternatives à la boutique numérique de Sony ».

« Nous demandons également que Sony rembourse l’argent qu’elle a indûment perçu auprès des joueurs néerlandais », ce qui était précisément à l’origine la raison principale pour laquelle l’éditeur était poursuivi en justice par Stichting Massaschade & Consument. Mais parce qu’aujourd’hui plus que jamais, l’heure est venue pour les joueurs PlayStation de ne faire qu’un pour mieux faire entendre leur voix, l’union entre l’organisation danoise et le mouvement Stop Killing Games s’impose assurément comme un message fort.

Le mouvement DoesItPlay? se joint à la démarche

Notons d’ailleurs que ce dernier, spécialisé depuis plusieurs années dans la lutte pour que les jeux achetés par les consommateurs puissent rester accessibles en toute circonstance, notamment dans le cas des jeux solo à connexion obligatoire, n’est pas le seul à rejoindre le mouvement. Comme nous l’apprend la description de la vidéo publiée par Stop Killing Games, toute la communauté DoesItPlay?, qui œuvre dans le même but, a également rejoint la cause en soutenant la démarche mise en place par Stichting Massaschade & Consument.

Source : Stop Killing Games