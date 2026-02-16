Ce weekend, un troll a voulu se moquer de la stratégie de Nintendo en prenant pour exemple l’une des licences de PlayStation. Sauf qu’il pourrait avoir créé une véritable mine d’or pour sa marque chérie, qui pourrait, et devrait, s’inspirer de Big N.

C’est fou comme parfois, dans la guéguerre des consoles, une bonne idée peut émerger d’une pique qu’un hater pensait bien placée. C’est exactement ce qui est arrivé avec un internaute visiblement fan de PlayStation, mais pas de Nintendo. Dans un tweet moqueur, il a comparé l'exploitation des licences de Nintendo à celle de Sony, en prenant Astro Bot comme exemple. « Imaginez si PlayStation essorait autant ses licences que Nintendo », a-t-il écrit sur X, accompagné d’une image générée par IA où le petit robot se retrouve décliné dans des spin-offs à la Mario. Mais là où il pensait balancer une vanne sympa pour sa console chérie, c’est l’effet inverse qui s’est produit. La majorité des joueurs ont en fait trouvé l’idée plutôt brillante.

Du troll au génie, il n'y a qu'un pas. Et si PlayStation s'inspirait de Nintendo ?

À force de remakes et de remasters, certains estiment que PlayStation passe à côté d’une belle opportunité. « Le concept est tellement bien que j’ai failli aimer un tweet haineux », a même plaisanté un internaute. Et honnêtement, qui pourrait leur en vouloir ? Un Astro Bot RPG où l’on recrute au fur et à mesure des personnages issus des licences PlayStation, avec des systèmes de job à la Final Fantasy ? Ça part direct dans le panier. Un retour de PS All-Stars Battle Royale, mais à l’effigie de notre petit robot ? On signe tout de suite. Et pourquoi pas un Astro Kart, pour combler le vide laissé par Little Big Planet Karting, avec des personnages iconiques et des circuits inspirés des lieux emblématiques de PlayStation ? Là aussi, on voit déjà un public qui s’emballe. Finalement, on en vient à se demander, mais qu’est-ce que PlayStation attend pour exploiter davantage Astro Bot ? Les fans en veulent, les idées sont là, alors pourquoi pas?

Et vous, aimeriez-vous que PlayStation décline Astro Bot avec plusieurs spin-off ?