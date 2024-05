C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une nouvelle offre d'emploi de PlayStation, publiée sur le site officiel de Sony Interactive Entertainment. Celle-ci porte un titre sans équivoque : « Architecte de plateforme mobile ». L'idée du géant japonais est donc de s'intéresser à ce lucratif marché. Il serait plus précisément question d'y proposer des jeux Free to play.

PlayStation s'investit dans le marché des jeux gratuits sur mobile

PlayStation entend ainsi tenir tête à Xbox sur le marché mobile. Rappelons que la branche gaming de Microsoft va lancer son propre magasin mobile en juillet prochain. La firme de Sony, et plus précisément sa composante mobile, prévoit donc de lui emboîter le pas avec une plateforme de son cru. Il serait toutefois ici plutôt question d'un moyen de chapeauter le développement des jeux mobiles, et non un magasin tel quel comme par exemple l'AppStore.

Le géant japonais recrute donc activement un architecte en ce sens. L'offre d'emploi indique en préambule ceci : « PlayStation Studios Mobile recherche un ingénieur logiciel expérimenté pour concevoir une plateforme permettant de développer, de publier et d'exploiter des jeux gratuits sur mobile. Une personne occupant ce rôle dirigera la conception et la mise en œuvre de cette plateforme ; travailler en partenariat avec les équipes internes pour connecter les jeux mobiles aux services PlayStation ; et veiller à ce que tous ces titres répondent aux normes de qualité de PlayStation ».

Après le PC, PlayStation tourne activement son regard vers le mobile. © Sony Interactive Entertainment

Un poste aux nombreuses responsabilités

Le marché des jeux mobiles, et plus encore ceux gratuits, représente aujourd'hui bon gré mal gré une énorme part des revenus sur le marché global du jeu vidéo. D'après plusieurs analyses, celle-ci dépasserait les 50%. Cela est principalement dû à un énorme succès de ce genre de jeux en Asie et auprès des plus jeunes joueurs. Il n'est donc pas très surprenant que PlayStation souhaite également s'arroger une portion de ce très juteux gâteau.

Ainsi, le futur architecte de plateforme mobile travaillant pour PlayStation sera investi de nombreuses responsabilités. L'offre d'emploi cite les suivantes :