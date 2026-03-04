Fruit d'une inquiétante rumeur récente, une décision radicale a officiellement été prise par PlayStation qui va impacter de nombreux joueurs à l'avenir.

La semaine dernière, nous apprenions via un podcast de Triple Click que PlayStation envisageait de mettre un coup d'arrêt à une politique en place depuis quelques années, et visiblement profitable tant pour le géant japonais que pour de nombreux joueurs ne faisant pas directement partie de la communauté de Sony. Il n'y avait cependant encore rien d'officiel, et c'est peut-être désormais définitivement le cas, si l'on en croit en tout cas un nouveau rapport du généralement très bien informé Jason Schreier chez Bloomberg.

PlayStation claque un important portage à de nombreux joueurs

La semaine dernière, Jason Schreier indiquait que « PlayStation serait réticent à sortir leurs jeux traditionnels sur PC » et qu'il « ne serait pas surpris si Marvel's Wolverine ne sort jamais sur PC ». Il ne s'agissait cependant encore que d'hypothèses de sa part, jusqu'à la publication aujourd'hui sur Bloomberg (article payant) d'un rapport tendant à indiquer que le géant japonais a désormais officiellement claqué la porte aux portages PC de ses exclusivités solo.

Plus précisément, Jason Schreier indique dans son nouveau rapport que « Sony Group Corp. ne prévoit plus de porter les jeux solo majeurs de la PlayStation 5 sur PC ». Cela met donc fin à une politique d'ouverture remontant désormais à six ans, qui a vu arriver sur PC de nombreux titres forts comme Returnal, la saga nordique de God of War, les franchises Horizon ou encore The Last of Us.

Mais il faudra malheureusement mettre une croix sur les portages de Ghost of Yotei ou encore Saros et Marvel's Wolverine à venir respectivement le 30 avril et le 15 septembre 2026, mais exclusivement et a priori irrévocablement sur PS5. Death Stranding 2 risque donc de figurer parmi les dernières exclusivités solo PlayStation 5 à venir sur PC ce 19 mars 2026.

À noter toutefois que PlayStation devrait en revanche maintenir le caractère multiplateformes de jeux-services ou multijoueur comme Marathon qui sort ce 5 mars, ou encore Marvel Tokon: Fighting Souls à venir quant à lui le 6 août 2026.

© Sony Interactive Entertainment

Source : Bloomberg