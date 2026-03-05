Six ans après porté certains jeux PlayStation solo cultes sur PC, Sony a décidé de mettre un terme brutal à cette politique d'ouverture, et on a une idée un peu plus précise des raisons derrière de choix.

Selon un rapport fraîchement publié sur Bloomberg par Jason Schreier, les joueurs PC vont devoir se préparer à dire adieu à l'arrivée de futurs jeux solo phares de PlayStation sur leur plateforme de prédilection. Death Stranding 2 pourrait bien être la dernière exclusivité PS5 de cet acabit à avoir droit à un portage, Sony ayant décidé de manière plutôt brutale de retourner à sa politique d'exclusivité consoles, à l'exception toutefois des jeux-services ou multijoueur issus de ses studios. Si c'est un gros manque à gagner pour les joueurs, le géant japonais aurait des raisons on ne peut plus pragmatiques d'une telle volteface.

La fin des portages PC de grosses exclus PlayStation solo raisonnée ?

Il y a six ans, PlayStation faisait un geste qu'on ne pensait pas envisageable en commençant à porter certaines de ses licences solo phares sur PC. On a depuis eu droit à des portages de plus ou moins bonne facture, avec certains cas exemplaires comme celui de Stellar Blade, et d'autres à l'inverse chaotiques à leur lancement, comme notamment The Last of Us Part I ou Marvel's Spider-Man 2.

Comme indiqué notamment par MBG sur X.com, des données en lien avec les ventes de Marvel's Spider-Man 2 sur PlayStation 5 et de son portage PC mettent d'ailleurs en lumière des éléments qui ont pu contribuer à convaincre Sony d'abandonner sa politique d'ouverture pour ses exclusivités solo majeures. On a en effet appris que le dernier titre d'Insomniac Games aurait enregistré 16 millions de copies vendues sur PS5 fin 2025, et qu'il continue de se vendre chaque mois par centaine de milliers d'exemplaires sur la console. Sur Steam en revanche, on parle de 700 000 ventes en tout, qui n'ont visiblement guère évolué depuis sa sortie dans un plutôt mauvais état en janvier 2025, avec une réception très mitigée de la part des joueurs PC.

D'autant que ces « maigres » 700 000 ventes de la version Steam de Marvel's Spider-Man 2 auraient représenté la meilleure ventre d'une exclusivité PlayStation sur PC de toute cette génération. Face à de tels résultats, Sony aurait donc décidé qu'il était préférable d'arrêter les frais et de camper sur des positions plus profitables, plutôt que de continuer à investir dans un marché ne lui rapportant finalement pas grand-chose en comparaison. Un triste revirement pour les joueurs PC, mais une entreprise qui ne vaut malheureusement absolument pas le coût pour PlayStation. D'autant que le marché de PC risque de continuer à péricliter, en raison notamment de la « RAMpocalypse » qui fait actuellement des ravages, et risque de le faire pendant encore longtemps.

Source : MBG sur X.com