C’est un séisme d’une ampleur inédite qui s’est abattu sur le monde du jeu vidéo hier après-midi. Alors que toute l’industrie se prépare depuis quelques jours à l’arrivée d’un véritable « bain de sang » du côté de chez Xbox, personne, en revanche, n’avait vu venir l’annonce qui est tombée du côté de chez PlayStation. Car c’est on ne peut plus officiel : les jours du format physique sont désormais comptés au sein de l’écosystème du constructeur japonais, et la colère des joueurs à l’encontre de Sony n’avait pas été aussi palpable depuis l’ère PS3.

Les joueurs PlayStation sont très en colère, et ils le font savoir

Pourtant, il faut le dire : la perte de vitesse des jeux physiques au détriment des jeux numériques était sous nos yeux depuis longtemps. C’est d’ailleurs bien pour cela que pour la première fois de son histoire, PlayStation a décidé de commercialiser une version entièrement dédiée au numérique de sa PS5, au point même de faire du lecteur de disques un simple accessoire vendu séparément au fil de la génération. Mais cela ne rend pas la nouvelle moins douloureuse pour le public, et il y a d’excellentes raisons à cela.

Tout d’abord, l’annonce de l’abandon du format physique intervient alors qu’il y a quelques jours à peine, PlayStation annonçait retirer plus de 500 films et programme TV de son catalogue, y compris pour les joueurs ayant autrefois payé pour les obtenir. De quoi remettre fortement en cause l’idée que l’on possède réellement ce qu’on achète en numérique, donc, ce qui inquiète forcément les joueurs vis-à-vis des jeux qu’ils achètent. « Vous paierez le même prix qu’avant, sauf que désormais, vous ne posséderez plus rien », dénonce ainsi un internaute sur X.

« Pas de disques, juste des boîtes vides avec des codes. Lorsque PlayStation retirera vos jeux de son catalogue, comme elle est en train de le faire avec 500 films payants, vous n’aurez plus rien. Vous ne posséderez plus rien ». Un constat terriblement juste, qui s’accompagne également de l’idée que les joueurs PlayStation n’auront plus d’autre choix que de payer leurs jeux au prix fort, avec le risque de les perdre à tout moment. « Des jeux à 80€ uniquement disponibles en numérique, que la grande corporation peut vous retirer à tout moment », souligne un autre à ce sujet.

La tension est palpable, et à raison

Et c’est sans compter tous les problèmes qui peuvent s’accompagner avec le tout numérique, comme ont pu nous le prouver les dernières années lorsqu’il y a eu des problèmes avec le PlayStation Network. « Internet est en panne ? Tu vas te faire foutre. Des problèmes de serveurs ? Tu vas te faire foutre », dénonce avec virulence un troisième internaute. « Tu as fini un jeu et tu veux le revendre ou l’échanger ? Tu vas te faire foutre », ajoute-t-il d’ailleurs pour souligner que le marché de l’occasion va lui aussi forcément être impacté.

« Vous ne posséderez plus rien. Nous allons continuer à augmenter le prix des jeux. Nous allons augmenter les prix du PS Plus », ajoute enfin ce dernier en mettant en lumière ce qui risque en effet d’être l’un des plus gros problèmes de la disparition du physique ; à savoir le fait que PlayStation aura la main mise absolue sur les prix de ses produits, sans alternatives possibles pour les utilisateurs. « PlayStation – Play Has Limits », conclut-il finalement en détournant le slogan de la PS5, qui est « Play Has No Limits ». « Et allez vous faire foutre ». Le message est passé.

Source : X