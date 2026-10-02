La relation entre PlayStation et sa communauté n’est peut-être pas au beau fixe en ce moment, mais il se pourrait bien que l’éditeur cherche à reconquérir son public dans les années à venir. En effet, cela fait quelques temps maintenant que des bruits de couloir évoquent la possibilité que plusieurs franchises adorées des joueurs et disparues depuis longtemps fassent leur grand retour à l’avenir, à l’instar par exemple d’Uncharted, inFamous ou encore Killzone. Et elles ne seraient pas les seules, puisque de nouveaux indices semblent également pointer vers Ape Escape.

Nate the Hate tease le retour d’Ape Escape chez PlayStation

En réaction à un message posté par un internaute sur les forums de Reset Era, l’insider Nate the Hate, qu’on ne présente désormais plus, a effectivement largement sous-entendu que le retour d’Ape Escape pourrait être en préparation chez PlayStation tandis que « Sony envisage de relancer certaines de ses franchises dormantes ». Et même si ce dernier n’a pas explicitement déclaré qu’un nouvel opus était bien en développement, sa réponse sous forme d’émojis à la déclaration selon laquelle « Ape Escape a été teasé par 2 sources différentes » reste plutôt évocatrice.

Au même titre que ses réponses suivantes, d’ailleurs, qui confirment qu’il dispose de plus d’informations qu’on ne l’imagine. Car non seulement Nate the Hate a confirmé que les créateurs d’Astro Bot, Team Asobi, ne sont pas à l’origine du projet, mais en plus il a précisé que les équipes de Bandai Namco n’étaient pas non plus impliquées de leur côté. En tout cas, à sa connaissance. « Mais il faudrait que je vérifie plus en détail pour en être sûr à 100%, car cela fait un certain temps que je ne me suis pas penché sur ce projet », a-t-il ajouté.

Une licence autrefois adorée qui a disparu avec la PS3

Autant dire, donc, que cela semble déjà assez prometteur pour le retour d’Ape Escape, qui aura marqué l’enfance comme l’adolescence de nombreux joueurs par le passé. Pour rappel, le premier opus avait vu le jour en 1999 sur la première PlayStation, et avait immédiatement séduit le public en lui offrant ce que beaucoup décrivaient alors comme l’un des meilleurs jeux de plateforme en 3D de la console. De quoi pousser l’éditeur à en faire une franchise à part entière, donc, avec plusieurs suites sorties sur PS2 et PlayStation Portable.

Et même si la dernière entrée de la série remonte désormais à 2010 avec PlayStation Move Ape Escape, un spin-off qui avait vu le jour sur PS3, la franchise a tout de même eu droit à un caméo très remarqué dans Astro Bot en 2024, où un niveau complet lui a été dédié. D’où la théorie, probablement, qui voulait que ce soit Team Asobi qui soit à l’œuvre sur le retour de la franchise créée par Japan Studio. Mais à défaut d’en savoir plus pour le moment, on ne peut que croiser les doigts pour que ce retour finisse bel et bien par se concrétiser dans le futur.

Source : Nate the Hate