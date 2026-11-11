PlayStation vient de mettre à mort l'une de ses prochaines exclusivités PS5 annoncée il y a trois ans. Malgré la mauvaise nouvelle, il y en a quand même une bonne pour le studio de développement.

C'est à présent terminé pour Fairgames, PlayStation a officiellement condamné son exclu PS5 avant la sortie. Les joueuses et joueurs ne mettront donc jamais la main sur ce jeu de braquage pensé pour du live-service. Après plusieurs années de développement et de tests peu concluants en interne, Haven Studios voit son projet partir à la poubelle, mais échappe tout de même à des licenciements.

Pourquoi PlayStation a décidé d'annuler l'exclu PS5 Fairgames ?

On se souvient de sa première présentation à l'occasion du PlayStation Showcase de 2023. Trois plus tard, on apprend finalement que Fairgames, le jeu-service qui devait lancer Haven Studios, ne verra finalement jamais le jour. Le concept reposait sur des braquages avec un esprit compétitif en multijoueur.

Seulement, le projet s'est enlisé au fil du temps sans jamais vraiment convaincre. D'abord, Fairgames a subi le départ de Jade Raymond en 2025, la fondatrice de Haven Studios, puis a perdu son réalisateur. En parallèle, l'exclu PlayStation s'est faite particulièrement discrète.

Au bout du compte, l'année 2026 aura donc eu raison de Fairgames. Au mois de septembre, nous vous évoquions des retours peu concluants sur des tests en interne. Il n'aura pas fallu longtemps pour que PlayStation referme complètement le dossier. En effet, selon les informations rapportées par Bloomberg, les cadres auraient décidé d'abandonner le projet, de peur qu'il ne réponde jamais aux objectifs fixés sur un secteur des shooters en PvP particulièrement concurrentiels.

Haven Studios échappe malgré tout aux licenciements

On sait bien que les jeux-service n'ont pas tellement la cote du côté de PlayStation. Outre l'accueil peu chaleureux du public vis-à-vis d'une marque qui a fait des expériences solo narratives leur fer de lance, les titres qui s'y sont risqué n'ont généralement pas fait long feu. On pense notamment à l'échec cuisant de Concord ou, plus récemment, au reboot du développement de Horizon Hunters Gathering. Fairgames n'aura donc même pas eu droit de passer dans les mains du public, comme The Last of Us Online avant lui.

Face à un tel retournement de situation, on a l'habitude qu'une annulation s'accompagne de coupes dans les effectifs. Cependant, Haven Studios échappe aux licenciements. Sony a en effet confirmé que les équipes n'aurait à souffrir d'aucun licenciement directement lié à l'arrêt de Fairgames. Le temps d'éventuellement rebondir vers une nouvelle création originale, le studio montréalais va apporter son soutien aux autres PlayStation Studios. C'est donc une décision rassurante, surtout dans la conjoncture actuelle.