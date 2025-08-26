Maintenant que la Gamescom et ses nombreuses annonces sont derrière nous, c’est tout naturellement vers le prochain grand salon international à venir le mois prochain que l’ensemble des regards se tournent désormais : le Tokyo Game Show. En effet, comme chaque année, c’est à la fin du mois de septembre qu’aura lieu le grand salon japonais, qui verra lui aussi défiler de nombreux éditeurs prêts à multiplier les annonces. Dans le lot se trouvera alors PlayStation, qui vient tout juste de dévoiler son line-up pour l’événement.

PlayStation dévoile son line-up du Tokyo Game Show 2025

Car oui, après avoir fait l’impasse sur le salon allemand la semaine dernière, le constructeur japonais a confirmé son intention d’être présent au Tokyo Game Show 2025, qui se tiendra du 25 au 28 septembre prochain sur ses terres natales. Et pour l’occasion, PlayStation ne viendra pas les mains vides, puisque les visiteurs du salon auront la chance de pouvoir tester Ghost of Yotei et Marvel TOKON: Fighting Souls en avant-première. On ignore toutefois si d’autres jeux seront également amenés à être présentés.

PlayStation n’a pas non plus précisé si de nouvelles annonces pourraient avoir lieu au cours de l’événement, qui proposera plusieurs panels et conférences de la part de multiples éditeurs. Pour rappel, c’est par exemple à l’occasion du Tokyo Game Show 2024 que Death Stranding 2: On the Beach, aujourd’hui disponible, avait eu droit à une grosse présentation de la part d’Hideo Kojima, qui y avait notamment dévoilé un nouveau trailer. Une sacrée chance donc, surtout quand on sait de PlayStation tend aujourd’hui de plus en plus à faire l’impasse sur les grands salons.

© SIE / Sucker Punch Productions.

Bien sûr, rappelons tout de même que le Tokyo Game Show est un salon principalement dédié au public oriental. De fait, si annonces il doit y avoir, il ne faut sans doute pas non plus s’attendre à quelque chose de grande ampleur pour le public occidental, comme du Marvel’s Wolverine par exemple. Pour cela, il faudra probablement plutôt se tourner vers un State of Play ou un PlayStation Showcase qui, selon de récents bruits de couloir, pourrait de nouveau avoir lieu dans le courant du mois de septembre. Réponse dans les prochaines semaines.

Source : PlayStation Japon