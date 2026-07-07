La mise à mort des jeux physiques par PlayStation a provoqué une polémique si virulente qu'elle a même réussi à éclipser la dernière annonce de GTA 6.

Alors que des millions de fans attendaient au tournant la moindre information autour de GTA 6, la révélation le 18 juin dernier de la jaquette du jeu et de la date d'ouverture des précommandes avaient fait des étincelles sur les réseaux sociaux. Elle a en effet comptabilisé notamment 67 millions de vues en 24 heures sur X.com, pour se tenir à l'heure où nous écrivons ces lignes à 83 millions de vues. Mais c'était sans compter sur la véritable bombe nucléaire qu'a lâché PlayStation en annonçant la fin du support de la fabrication des disques à l'horizon de janvier 2028. Cette prise de décision choc a tellement suscité la stupéfaction que ce qui se place probablement comme le produit culturel le plus attendu de la décennie a été largement dépassé en termes de visibilité.

Le bad buzz de PlayStation a cassé le groove de GTA 6

Même si les signes étaient là depuis des années, l'annonce aussi brutale qu'inattendue de PlayStation de mettre fin au support de la fabrication des disques dans deux ans a littéralement fait l'effet d'une bombe sur la Toile. Toute personne s'intéressant de près ou de loin à l'industrie du jeu vidéo a vivement réagi à la nouvelle. Même des marques majeures ont tourné la chose en ridicule, comme Domino's Pizza, entre autres exemples.

Un tel battage médiatique contre la décision de PlayStation a résulté en des chiffres records pour notamment sa publication sur X.com. Celle-ci comptabilise en effet actuellement 162 millions de vues. Soit le double du nombre de vues pour la publication de Rockstar Games également sur le réseau social d'Elon Musk le 18 juin dernier. Alors qu'elle ouvrait officiellement la campagne marketing du jeu en révélant sa jaquette ainsi que la date très attendue de l'ouverture des précommandes.

Une révélation record qui a indirectement engendré une polémique record ?

Un signe comme un autre de l'impact colossal qu'a eu la décision particulièrement impopulaire de PlayStation auprès du grand public. Au point même de couvrir de son ombre l'une des annonces les plus attendues de l'industrie du jeu vidéo, voire de celle du divertissement dans son intégralité. Assez paradoxalement, c'est probablement la révélation de l'absence d'une édition physique avec disque à la sortie de GTA 6 le 19 novembre 2026, voire même potentiellement tout court, qui a peut-être fini de motiver PlayStation a prendre sa décision tant controversée.