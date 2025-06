En marge d'une présentation type State of Play qui sont traditionnellement le théâtre de telles annonces, PlayStation se rappelle aux bons souvenirs des possesseurs d'un casque PSVR 2 en parlant de plusieurs jeux exclusifs à l'appareil et donc par extension à la PS5 à venir prochainement. La plupart arriveront dans le courant de l'année, tandis qu'un ne sortira que l'année prochaine. Deux d'entre eux flattent en tout cas la rétine, et l'ensemble entend bien exploiter les propriétés uniques de la VR pour proposer une expérience qui vaut le coup d'œil.

Nouveau coup de projecteur sur le PlayStation VR2

Deux ans après sa sortie, le PSVR 2 n'a malheureusement pas eu le succès escompté par PlayStation. La faute en partie à un prix particulièrement salé, malgré une très belle fiche technique, un catalogue de jeux au départ assez pauvre, ainsi que l'absence au lancement d'une compatibilité avec le PC. En février de cette année, le géant japonais baissait justement le prix du casque pour essayer de sauver les meubles, mais pas avant d'avoir notamment fermé son studio londonien dédié à la VR. Il y a quelques jours, le casque perdait même l'une des killer apps absolus de la réalité virtuelle en la personne de Beat Saber. Malgré tout, PlayStation a récemment mis en avant sur son blog officiel quatre nouveaux titres à venir sur PSVR 2, que nous allons présenter à tour de rôle.

Dreams of Another : un rêve de pixels à venir courant 2025 sur le PlayStation VR2

Développé par PixelJunk et déjà présenté durant un précédent State of Play, Dreams of Another porte bien son nom et celui de son studio, en nous faisant vivre un rêve enfiévré dans un univers subliment rendu tout en pixels, aux commandes d'un... garçon en pyjama équipé d'armes à feu. Nous avons donc droit à une direction artistique sublime et poétique, le tout avec un gameplay quelque peu paradoxal, mais à essayer donc courant 2025 sur le PlayStation VR2.

Grit and Valor - 1949 : lancement des hostilités alternatives prévu le 21 août

Pour rester sur le thème des armes à feu, le PlayStation VR 2 accueillera pas plus tard que le 21 août Grit and Valor - 1949, développé par Milky Tea Studios et prenant la forme d'un mélange entre jeu de stratégie tactique en temps réel et rogue-lite, qui n'est pas sans rappeler l'excellent Into the Breach, mais dans une version alternative de la Seconde Guerre Mondiale ou les gros méchas règnent en maître, le tout depuis le cockpit d'un casque VR.

Hotel Infinity : ouverture sur le PlayStation VR 2 plus tard dans l'année

Après une aventure onirique et un jeu de stratégie/rogue-lite, place à un jeu d'énigmes/puzzles, un genre particulièrement adapté à la réalité virtuelle, avec Hotel Infinity, développé par Studio Chyr, à qui l'on doit déjà Manifold Garden du même type. Casse-tête et remue-méninges à travers les lentilles du casque PlayStation VR 2 à venir également courant 2025.

Meteora : des étoiles plein les lentilles du PSVR 2 à venir en 2026

Dernier jeu à venir prochainement sur le PSVR 2 présenté par PlayStation, mais certainement pas des moindres : Meteora, développé par Big Boot Games. Comme son nom le laisse supposer, ce titre nous permet littéralement d'incarner un météore, et de faire la course avec d'autres corps célestes, dans un somptueux ballet de couleurs et d'étoiles dans une galaxie qui flatte agréablement la rétine. L'Armageddon attendra toutefois 2026 pour lancer sa course dans l'espace du casque VR de Sony.

Source : PlayStation.Blog