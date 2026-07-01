En ce moment, les choses bougent à vitesse grand V pour l’industrie. Énièmes augmentations de prix à venir pour des consoles comme les Xbox Series et la Nintendo Switch 2, Valve qui lance officiellement sa Steam Machine à plus de 1 000€, GTA 6 qui annonce une version physique dénuée du moindre disque, Xbox qui se prépare pour un nouveau « bain de sang »… Il y a définitivement de quoi avoir le vertige. Et PlayStation n’arrange assurément pas les choses en faisant coup sur coup deux grosses annonces qui marquent la fin d’une ère.

PlayStation va bientôt débrancher le PS Store sur PS3 et PS Vita

En effet, en plus d’avoir confirmé sans crier gare son intention d’abandonner le format physique pour de bon à compter du mois de janvier 2028, la firme, résolument tournée vers l’avenir, a révélé via le PlayStation Blog qu’une nouvelle page allait prochainement se tourner pour la PS3 comme la PS Vita. Et pour cause : d’ici quelques mois seulement, l’une et l’autre des consoles diront définitivement adieu au PS Store, qui commencera officiellement à fermer ses portes dans certains pays à compter du mois d’août 2026.

« Le PS Store fermera ses portes sur PS3 dans certains marchés à partir de cette année, puis sera définitivement fermé à l’échelle mondiale pour la PS3 et la PS Vita l’année prochaine. Cela signifie qu’il ne sera plus possible d’acheter de nouveaux contenus une fois que [la boutique] aura fermé sur ces consoles. Afin de faciliter la transition, les joueurs pourront continuer à télécharger les contenus déjà achetés après la date de fermeture, et ce pendant une période indéterminée », indique notamment Sid Shuman, directeur senior chez Sony.

« Le PS Store continuant à évoluer pour s’adapter aux systèmes de commerce modernes, ce qui comprend de nouvelles normes en matière de traitement des paiements, la PS3 et la PS Vita ne sont plus en mesure de prendre en charge ces mises à jour au niveau requis », apprend-on. Ce qui explique pourquoi la firme a finalement pris la décision pure et simple de fermer les portes du PS Store sur ces plateformes. « Cela n’a pas été une décision facile à prendre pour nous », confesse naturellement Shuman pour l’occasion.

C’est encore la fin d’une ère qui approche

Bien sûr, une telle nouvelle pourrait paraître totalement dérisoire au plus commun des joueurs, qui sont depuis longtemps passés sur PS5, ou au moins sur PS4. De même, considérée comme un véritable échec par PlayStation, cela fait plus de sept ans maintenant que la PS Vita a définitivement été abandonnée par le constructeur. Mais pour les joueurs les plus nostalgiques, et les amateurs de rétro gaming notamment, cela reste tout de même une sacrée page qui s’apprête à se tourner. Le genre qui invite, une fois de plus, à s’interroger sur les questions de préservation dans le jeu vidéo.

Mais la réalité étant ce qu’elle est, la fermeture du PS Store sur PS3 débutera donc dès le mois prochain au Mexique, au Honduras et au Nicaragua ; avant de se poursuivre d’ici la fin d’année 2026 dans d’autres pays, dont la France. La PS Vita lui emboîtera ensuite le pas courant juillet 2027, ce qui lui laisse un peu plus de sursis. « À nos formidables joueurs, nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour votre passion et votre soutien sans faille, qui nous ont inspirés pour faire de PlayStation ce qu’elle est aujourd’hui », conclut la firme.

Source : PlayStation Blog