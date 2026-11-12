Ces derniers jours, les actualités autour du PS Plus de PlayStation n’auront pas manqué. De l’arrivée des jeux gratuits de novembre 2026 à l’annonce des futurs jeux amenés à rejoindre le catalogue des formules Extra et Premium, en passant par la mise en place de nouveaux avantages pour l’ensemble des abonnés au service, il y aura eu de quoi faire. Malheureusement, PlayStation n’avait pas que des bonnes nouvelles dans le lot, en témoigne la révélation que l’application PS Plus sur PC est actuellement en train de vivre ses dernières heures.

PlayStation annonce la disparition de l’application PS App sur PC

En effet, ce n’est désormais plus un secret : après avoir tenté pendant plusieurs années de s’insérer sur le marché du PC, PlayStation a finalement décidé d’abandonner cette stratégie, qui ne s’est pas avérée aussi payante qu’espéré. Par conséquent, non seulement les futurs titres de la firme ne bénéficieront plus de portages sur la plateforme à l’avenir, mais en plus l’application PS Plus mise en place pour l’occasion disparaîtra officiellement à partir du 10 décembre 2026, soit dans un peu moins d’un mois à compter d'aujourd'hui.

« PlayStation cherche à offrir des expériences de haute qualité à ses joueurs, et nous revoyons régulièrement nos offres afin de nous assurer que nous nous concentrons sur les expériences que nos membres valorisent le plus », explique la compagnie. « Avec un très petit nombre de membres PlayStation Plus Premium éligibles (moins de 0,4 %) utilisant l’application PS Plus sur PC, ce changement nous permet de nous concentrer sur l’amélioration d’expériences de haute qualité qu’un plus grand nombre de nos membres souhaitent utiliser ».

Quel impact pour les abonnés au PS Plus ?

« C’est pour cela que l’application de streaming dans le cloud PS Plus ne sera plus disponible », conclut alors la firme, en remerciant au passage « toutes celles et ceux ayant utilisé l’application sur PC ». Évidemment, les utilisateurs du service sur PS5 et PS4 ne seront absolument pas impactés par cette décision, qui n’influencera d’aucune manière la façon dont fonctionne le PS Plus et ses nombreux avantages sur consoles. Quant aux joueurs concernés sur PC, ils seront directement notifiés par la firme avant la date butoir.

Une application inconnue au bataillon pour certains

Bref, autant dire qu’il s’agit d’une triste nouvelle, donc, même si la décision de PlayStation est ici aisément compréhensible. Car après avoir échoué à investir le marché PC au cours des dernières années, on ne peut pas dire non plus qu’avec moins de 0.4% d’utilisateurs de l’application PS Plus sur PC, le service soit lui-même un grand succès. « Littéralement tout le monde s’en fout », assure par exemple un joueur sur X. « Pardon, le PS Plus avait une application de streaming dans le cloud sur PC ? Je n’étais pas au courant », assure un autre. Voilà qui en dit long.

Source : PlayStation Blog