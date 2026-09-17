L’un des studios les plus sous-estimés, mais les plus créatifs de PlayStation reviendrait en 2027 avec son Animal Crossing-like en exclu PS5. On fait le point sur la dernière rumeur.

Avec plus de 46 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, Animal Crossing s’est imposé comme l’un des plus grands phénomènes de la pandémie, mais aussi de la décennie. Et comme toujours lorsqu’un genre atteint de tels sommets, de nombreuses propositions ont rapidement commencé à fleurir, avec plus ou moins de succès. Les ténors chinois s’y intéressent désormais tous, avec notamment Petit Planet du côté de miHoYo ou Animula Nook chez Tencent, mais les véritables propositions premium se font encore rares. Il semblerait pourtant que PlayStation se prépare à sortir son Animal Crossing-like en 2027 et il aurait confié le projet à l’un de ses studios les plus créatifs et les plus sous-estimés de son écurie : Media Molecule.

La PS5 pourrait avoir son Animal Crossing en exclu

D’après les informations rapportées par MP1st, qui affirme les avoir obtenues auprès de sources familières avec le projet, le studio britannique derrière LittleBigPlanet et Dreams préparerait ainsi un jeu de simulation sociale fortement inspiré d’Animal Crossing et Harvest Moon. Media Molucule dériverait donc des expériences centrées sur la création comme Dreams, pour un univers ouvert dans lequel les interactions sociales auraient une place importante. Il y a quelques mois, un employé du studio avait d’ailleurs légèrement vendu la mèche sur son CV en indiquant que son prochain comporterait du « contenu en monde ouvert ».

La bonne nouvelle, c’est que, contrairement à beaucoup d’Animal Crossing-like à venir, celui de PlayStation ne serait pas un jeu-service, « mais nous ne serions pas choqués s’il en avait des éléments », précise le média. PlayStation prévoirait de dévoiler le prochain jeu de Media Molecule en 2027, avec une sortie la même année. Attention toutefois, rien n'est encore gravé dans le marbre. Les sources précisent en effet que le développement du jeu peut encore évoluer et que la fenêtre de lancement est susceptible de changer.

Media Molecule travaillerait sur un Animal Crossing-like exclu sur PS5.

Un jeu à la personnalisation folle ?

Media Molecule revient de loin. Dreams était une véritable démonstration du savoir-faire du studio, qui a engendré des centaines de jeux conçus par la communauté tous aussi impressionnants les uns que les autres. Mais son concept extrêmement ambitieux n’a jamais rencontré le succès commercial espéré par Sony. PlayStation avait finalement annoncé la fin du support du jeu en 2023, quelques années seulement après son lancement. Cette fois, le studio britannique pourrait donc tenter quelque chose de différent avec Animal Crossing-like. On peut cependant imaginer qu’il nous offrirait des outils pour personnaliser notre coin de paradis beaucoup plus poussés que la moyenne au regard de son historique. Il nous tarde en tout cas de découvrir leur prochaine proposition, si tant est que la rumeur d'un jeu à la Animal Crossing vienne à se confirmer.

Comme toujours, les pincettes restent de rigueur jusqu’à nouvel ordre. On n'est en tout cas pas les seuls à déborder d'enthousiasme. « Ce serait tellement parfait, j'imagine déjà les folies qu'ils feront avec leurs outils » ou « Ce serait du génie », sont autant de commentaires qui montrent que l'idée plaît déjà.

Source : MP1st