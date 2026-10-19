Depuis que l’annonce est tombée au mois de juillet, l’abandon du physique par PlayStation est devenu l’un des sujets numéro 1 de toute l’industrie. Un sujet sur lequel, évidemment, chacun n’hésite pas à y aller de son petit commentaire, peu importe la position qu’il défend. Hideo Kojima, Shuhei Yoshida, Naoki Hamaguchi… Les exemples sont déjà nombreux. Et on peut désormais y ajouter le papa de PlayStation en personne, Ken Kutaragi, qui a récemment déclaré comprendre la colère des joueurs sur la question… tout en nuançant un peu les choses en faveur de Sony.

Le créateur de PlayStation s’exprime sur l’abandon du physique

Interrogé sur l’épineux sujet du physique par Video Games Chronicle à l’occasion de l’événement Game Republic New Horizons organisé en Angleterre la semaine dernière, le créateur des trois premières PlayStation a en effet déclaré : « Je comprends que les disques physiques soient devenus une métaphore de la ‘possession’ des jeux. Je comprends tout à fait cette mentalité… Mais personne ne considère que [les supports physiques] sont nécessaires pour un appareil connecté comme un smartphone, par exemple », explique-t-il notamment.

Pourquoi ? « Car les gens ont le sentiment qu’ils conserveront leur contenu. C’est donc une question de mentalité », assure Kutaragi. « Je comprends tout à fait [que certaines personnes soient mécontentes], mais je ne pense pas que ce soit raisonnable d’un point de vue économique. C’est peut-être une question de mentalité ». Une position qui, il faut le dire, n’a rien d’une très grande surprise de la part de l’ancien boss de PlayStation, qui prévoyait déjà une telle évolution en 2006, lorsque le numérique a progressivement commencé à s’implanter.

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Un avenir inéluctable depuis déjà plus ou moins 20 ans ?

Interrogé à ce sujet par le média The Game Business, également présent à l’événement, Kutaragi a d’ailleurs expliqué : « Quand nous avons lancé la PS2, les gens me demandaient : ‘Et après ?’ Et je répondais : ‘La fusion avec le réseau’. [Je m’attendais à ce que] tout fusionne avec le réseau, et c’est exactement ce qui se passe actuellement ». Même si, il l’avoue sans conteste, cela ne l’empêche pas d’être inquiet vis-à-vis de la situation actuelle du marché, qui pousse des consoles comme la PlayStation et la Xbox à subir d’importantes hausses de prix.

« Actuellement, le matériel coûte extrêmement cher, et ce n’est pas une situation saine… », a-t-il déclaré. « [Même si] l’architecture a évolué, en passant des consoles aux PC, dans le but de faciliter le développement sur cette plateforme. Mais pour l’instant, les PC sont vraiment trop chers. Ça coûte le prix d’une voiture ! Ce n’est pas sain », a insisté Kutaragi. Avant d’ajouter que les fabricants doivent absolument « trouver des solutions élégantes » à ce problème, quitte à exploiter pleinement le potentiel de l’IA et du cloud pour « se passer des consoles ».

Une position que comprend l’ancien boss de PlayStation

« Ce n’est pas une déclaration officielle de Sony », a toutefois insisté le créateur. Car évidemment, rappelons que Kutaragi ne travaille plus chez PlayStation depuis de nombreuses années maintenant, et que son point de vue sur la situation n’engage que lui. « Je ne suis plus PDG de PlayStation, mais nous partageons toujours certains [points de vue] », a-t-il tout de même ajouté. « À l’heure actuelle, Sony Interactive Entertainment compte de nombreux collaborateurs extérieurs, comme Gaikai ou des entreprises spécialisées dans le streaming ».

« On peut donc comprendre qu’en tirant parti de la connectivité réseau, [ils puissent considérer] la PlayStation non seulement comme une console de jeux, mais aussi comme un terminal de contenu. C’est peut-être ainsi que ces personnes voient les choses », assure Kutaragi. « Mais cela a suscité quelques tensions avec les passionnés de jeux vidéo ». Et autant dire que le mot est faible au vu de tout ce qui a pu se produire depuis l’annonce de PlayStation. Même si, malheureusement pour les joueurs, rien ne semble pouvoir faire plier la firme dans l’immédiat.

Source : Video Games Chronicle