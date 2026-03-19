Tandis que nous approchons tranquillement de la sixième année de vie de la PS5, l’évolution continue pour PlayStation, toujours en recherche de nouveaux moyens pour faire évoluer sa marque. En effet, que ce soit à travers des mises à jour hardwares, comme avec l’arrivée récente du PSSR 2 sur PS5 Pro ; ou la transformation de certains services, comme la refonte du PS Plus il y a quelques années, Sony ne recule devant rien. Pas même, visiblement, devant l’abandon d’une notion qui accompagne les joueurs depuis vingt ans déjà : « PlayStation Network ».

PlayStation se prépare à abandonner la marque PlayStation Network

C’est en tout cas ce que nous apprend un nouveau rapport publié par nos confrères de chez Insider Gaming, qui ont eu accès à un mail envoyé en interne par PlayStation pour annoncer la nouvelle à tous les employés de la firme. « Nous tenons à vous informer que Sony Interactive Entertainment a pris la décision stratégique de supprimer progressivement les termes ‘PlayStation Network’ et ‘PSN’ sur l’ensemble de notre plateforme afin de mieux refléter l’étendue de nos services numériques en constante évolution » peut-on en effet y lire.

« Les changements à venir sont purement visuels et n’entraîneront aucune modification technique de nos services » précise néanmoins PlayStation, avant de révéler que cela a pour but « de simplifier et d’harmoniser [leur] image de marque ». Pour les joueurs, cela ne devrait donc pas changer grand-chose à la façon dont les choses fonctionnent, le PSN englobant à la fois les fonctionnalités sociales de la PS4 et de la PS5, mais aussi tout ce qui touche au multijoueur, aux trophées ou aux services en ligne tels que le PlayStation Store par exemple.

Quant à la période où cette transformation devrait être effective, la firme évoque pour l’heure l’automne 2026, et plus précisément le mois de septembre. En d’autres termes, et même s’il convient évidemment d’attendre une annonce publique de la part de PlayStation à ce sujet, il semblerait que les notions de PlayStation Network et PSN soient actuellement en train de vivre leurs dernières heures. Reste maintenant à découvrir le nouveau nom qui sera donné à ce service, chose qui n’est pas précisée dans le mail obtenu par Insider Gaming.

Un service qui nous accompagne depuis deux générations

Dans tous les cas, pour les joueurs comme pour PlayStation, c’est donc une sacrée page qui s’apprête à se tourner. Pour rappel, le PSN a officiellement été introduit par le constructeur japonais en 2006, avec le lancement de la PS3. L’objectif derrière ce service était alors de regrouper toutes les composantes sociales de la machine, à une époque où les fonctionnalités en ligne connaissaient un véritable essor. Il nous aura ensuite accompagnés tout au long des générations PS4 et PS5, où il sera passé par de nombreuses évolutions.

Source : Insider Gaming