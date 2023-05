Nombreux sont les joueurs et les joueuses à avoir été déçus par le PlayStation Showcase. En cause le manque d’exclusivités PS5 des studios maison. Pourtant, certaines seraient prêtes à se montrer.

Après un an et demi d’attente, les joueurs PS5 gardent un goût amer du PlayStation Showcase de 2023. Pendant une heure, Sony a présenté de nombreux jeux multiplateformes d’éditeur partenaires et seulement quelques exclusivités. Seul Marvel’s Spider-Man 2 et une poignée de jeux service des PlayStation Studios ont été présentés. Les fans de la marque restent sur leur faim, eux qui espéraient découvrir The Last of Us Factions ou les prochaines productions de Bend Studio, Santa Monica Studio ou encore Sucker Punch. Il n’en a finalement rien été et pourtant il semblerait que plusieurs des futures exclusivités PS5 maison soient prêtes à se montrer.

Des gros jeux absents du PlayStation Showcase ?

Sony garderait-il au chaud de grosses annonces ? Son dernier PlayStation Showcase n’a pas répondu aux attentes des acheteurs de sa console nouvelle génération. A leurs yeux, l’événement a failli à son devoir en ne présentant pas les productions des studios maison. Naughty Dog, Sucker Punch ou même Bend Studios figurent parmi les grands absents de cet événement qui s’est longuement fait attendre. Une décision qui semble étrange, surtout au regard des éditions précédentes, qui avaient garanti du grand spectacle. Pourtant, il semblerait que certains de ces jeux tant espérés soient à un stade assez et auraient dû initialement se montrer ce mercredi 24 mai 2023. C’est en tout cas ce qu’affirme Tom Henderson d’Insider Gaming.

D’après ses sources, qui se sont montrées assez fiables pour révéler à l’avance la PlayStation Project Q, beaucoup de jeux que beaucoup de monde attendait sont déjà prêts. « Je ne comprends pas pourquoi Sony a décidé d’attendre », explique l’insider avant d’ajouter qu’il a lui-même vu certaines des bandes-annonces qui auraient pu être montrées. « Il a quelques trailers et des choses que j'ai vus et que j’attendais à l’événement qui n’y étaient pas. Donc c’est une grosse surprise qu’on ait seulement vu ça. » On ne sait en revanche pas quels sont les jeux prêts à se dévoiler.

TLOU Factions, Ghost of Tsushima 2... où sont les jeux PS Studios ?

On imagine qu’il doit bien y avoir dans le lot The Last of Us Factions, le free-to-play multijoueur, qui doit faire les présentations cette année. On se doute qu’il se révèlera au grand jour à l’occasion du dixième anniversaire de la licence le mois prochain. Sucker Punch travaille également sur un nouveau jeu pressenti pour être Ghost of Tsushima 2 quand Bend Studios planche sur son projet le plus ambitieux à ce jour. Pourtant, Sony a préféré montrer deux jeux service sans aucun gameplay.

Une communication assez étrange, maladroite même, qui appelle à un second PlayStation Showcase. C’est en tout cas ce que réclament la communauté, désireuse de découvrir le futur portfolio de la PS5. En l’état, la fameuse phase 2 n’est pas très reluisante. Certains espèrent des éclaircissements lors du Summer Game Fest qui se tiendra lui aussi le mois prochain. Si tel est le cas, il serait d’autant plus étrange que le PS Showcase ait autant mis en avant les studios partenaires plutôt que ceux de l'écurie de la marque. On sera fixés bien assez tôt.