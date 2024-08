La PS5 Pro fait parler d'elle depuis des mois et des mois, mais son annonce serait bien prévue d'ici très peu de temps. La sortie d'ici fin 2024 est-elle toujours possible ?

Depuis plusieurs jours, les rumeurs autour de la PlayStation 5 Pro repartent de plus belle. La console aurait même été évoquée ouvertement lors de la Gamescom 2024 par certains développeurs. « Je peux confirmer avoir entendu quelque chose de similaire lors de l'un de mes rendez-vous à la Gamescom 2024. Un développeur, que je ne nommerai pas, a déclaré ouvertement avoir reçu les caractéristiques de la PS5 Pro » a déclaré le site Wccftech. De son côté, le journaliste Jeff Grubb a corroboré à nouveau les bruits de couloir sur une sortie pour fin 2024.

La PlayStation 5 Pro bientôt présentée avec Death Stranding 2 ?

D'après les dernières informations, la PS5 Pro serait donc bien prévue pour fin 2024, ce qui signifie que l'annonce ne devrait plus trop tarder. Et justement, le leaker billbil_kun y est allé de son teasing sur son compte X. « Donc cette chose était bien réelle. Préparez-vous à avoir des news d'une nouvelle version d'un matériel que vous connaissez très bien. 5.X ». De nombreux scoops de billbil_kun sont obtenus en fouillant les entrailles de sites qui peuvent révéler bien des choses avant l'heure. S'il s'agit bien de dataming encore une fois, cela signifie que l'annonce de la PlayStation 5 Pro serait vraiment très proche puisque Sony serait déjà en train de tout mettre en place pour inonder la Toile. Mais quand exactement ? Plusieurs scénarios sont possibles.

Le plus probable, c'est que la PS5 Pro soit annoncée lors du State of Play de septembre 2024 en rumeur. « Il y aura probablement un State of Play - pas un PlayStation Showcase - d'ici la fin du mois de septembre » a fait savoir le journaliste Jeff Grubb il y a quelques heures. Un événement qui pourrait avoir lieu quelques jours avant le Tokyo Game Show 2024 où PlayStation tiendra une conférence autour de Death Stranding 2. L'un des jeux phares de la PlayStation 5 en 2025.

D'ailleurs, les spéculations vont bon train ces dernières heures après la publication d'Hideo Kojima en train de jouer au jeu. Ce qui questionne les internautes, c'est ce qui se cache sous le drap noir tout à droite de la photo. On peut voir que la manette DualSense a l'air d'y être connectée, et pour beaucoup, il s'agirait du kit de développement de la PlayStation 5 Pro. Alors Death Stranding 2 sera t-il l'une des démos techniques de la console ?

Un SSD plus gros et une console silencieuse ?

Dans le même temps, le youtuber Moore's Law is Dead a alimenté de nouveau les rumeurs sur la PS5 Pro. D'après le vidéaste, elle pourrait être équipée d'un SSD de 2To contre 1To sur le modèle actuel. Ce serait un moyen de se mettre au niveau de la prochaine Xbox Series X –2To Galaxy Black Special Edition, mais avec une puissance plus importante. Si l'on se fie à ses déclarations, la machine serait silencieuse et ne devrait pas chauffer. Quant à la consommation en énergie, vous ne devriez pas voir votre facture d'électricité grimper. De bonnes nouvelles en somme si cela se confirme. Enfin, si l'on en croit un développeur indépendant lors de la Gamescom 2024, la PlayStation 5 Pro pourrait tout changer pour certains jeux. Le studio anonyme aurait avancé que la puissance supplémentaire devrait permettre aux titres sous Unreal Engine 5 de tourner « beaucoup mieux ».

Source : billbil_kun, Moore's Law is Dead.