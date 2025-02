Après avoir fait l'objet de très nombreuses rumeurs, Forza Horizon 5 a officiellement été annoncé sur PlayStation 5. Une surprise de taille que personne n'avait vue venir finalement puisque beaucoup ne pensaient pas ça possible. On parle quand même d’une des plus grosses licences Xbox, un système seller pour certains joueurs. On est certainement au début de quelque chose de bien plus grand et justement, une autre licence pourrait bien arriver prochainement.

Des licences ultra cultes bientôt sur PlayStation 5 ?

Qu’y a-t-il de plus fort que Forza sur Xbox ? Halo évidemment. La célèbre licence de FPS, créée par Bungie à l’époque, est devenue un vrai porte-étendard de la marque, définitivement indissociable du X vert. Et pourtant, la licence se dirigerait elle aussi sur PlayStation 5 si l’on en croit les informations de plusieurs sources, dont Jez Corden réputé pour ses bonnes infos. Il affirme, en répondant à un tweet, que la Master Chief Collection serait en chemin pour la PlayStation 5. Pour rappel, la Halo Master Chief Collection regroupe la plupart des Halo dans des versions complètes et entièrement remastérisées. C’est LA collection ultime pour tous les fans.

Maintenant que Forza Horizon 5 arrive sur PlayStation 5, il n’y a que très peu de place au doute. En tout cas, l’espoir est clairement permis désormais. Il ne serait pas déconnant d’ailleurs d’imaginer Gears of War suivre le même chemin. Là aussi, de toute manière, il y a de nombreuses rumeurs. La première trilogie pourrait revenir dans une nouvelle collection et en profiter pour débarquer sur PlayStation 5 dans la foulée. Quoi qu’il en soit, la hache de guerre semble totalement enterrée entre Xbox et PlayStation. Il faut croire que la bagarre autour du rachat d’Activision Blizzard a fait du bien aux deux géants et qu’une entente a finalement été trouvée. Dans tous les cas, ce sont les joueurs qui sont gagnants.