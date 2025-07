Sony a encore de jolies surprises en réserve pour sa communauté. Une nouvelle mise à jour qui va vous faciliter la vie arrive sur PS5 et s'étend même au-delà.

Avis à tous les joueurs PlayStation 5 ! Il y a du nouveau côté hardware. Sony vient d'annoncer une mise à jour qui devrait être plus que pratique pour beaucoup de monde. Si vous résidez en France, estimez-vous heureux car vous faites partie des premiers à pouvoir en profiter. On vous donne tous les détails.

La PlayStation 5 gagne encore en flexibilité

Les nouveautés s'enchaînent en matière pour la PlayStation 5 ces derniers mois. Tour à tour, les dernières mises à jour ont aussi bien amélioré les performances de la console qu'offert de nouvelles fonctionnalités, à l'instar du Hub d'accueil. Cette fois, c'est un accessoire essentiel pour jouer qui reçoit un patch très prometteur : la manette DualSense.

Suivant la dynamique de son principal concurrent, Microsoft, Sony tend à rendre l'écosystème PlayStation accessible sur d'autres supports. Vous pouvez par exemple jouer aux jeux PS5 et PS4 sur PC, mac ou smartphone, mais aussi utiliser votre DualSense sur ces différentes plateformes. Et si vous pouviez appairer votre manette avec plusieurs supports à la fois, pour ne pas avoir à la synchroniser à nouveau dès que vous en changer ?

C'est maintenant possible ! Un mois après son annonce, la mise à jour tant attendue pour la DualSense est enfin disponible. Grâce à ce patch distribué en bêta dans six pays, dont la France, « vous pouvez enregistrer un maximum de quatre appareils à la fois » pour votre DualSense standard ou Edge. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de faire des manipulations pour associer la manette si vous passez d'une PlayStation 5 à un iPhone par exemple.

Enfin, Shuzo Kikuchi, Vice-Président de la gestion de produits chez Sony Interactive Entertainment, profite de la sortie de la mise à jour pour teaser d'autres nouveautés à venir. En effet, le constructeur travaille à revisiter le mode d'économie d'énergie qui touchera directement les jeux de la PlayStation 5. Les détails seront partagés à posteriori.

La procédure pour appairer une DualSense à un appareil, PlayStation 5 ou autre, est relativement simple. Commencez par débrancher tout câble USB de la manette. Ensuite, assurez-vous que ses voyants soient éteints ; si ce n'est pas le cas, appuyez plusieurs seconde sur le bouton « PS ». Ensuite, il ne vous reste plus qu'à respecter cet ordre :

Maintenez enfoncée d' une des touches d'« action » de la DualSense (Triangle, Cercle, Croix ou Carré) et la touche PS en même temps pendant au moins 5 secondes. La barre lumineuse et l'indicateur de joueur doivent alors clignoter deux fois.

(Triangle, Cercle, Croix ou Carré) et la en même temps pendant au moins 5 secondes. La barre lumineuse et l'indicateur de joueur doivent alors clignoter deux fois. Activez ensuite le Bluetooth sur l'appareil avec lequel associer la manette de la PlayStation 5. Dans la liste des appareils avec lesquels se connecter, choisissez la DualSense. À ce moment-là, la barre lumineuse et l'indicateur de joueur doivent clignoter pour indiquer le numéro d'emplacement. Si c'est le cas, le tour est joué !

Une fois l'opération effectuée, vous pourrez directement jouer avec votre DualSense sur les appareils associés. Commencez par allumer l'appareil sur lequel vous comptez jouer, votre PlayStation 5 ou votre PC par exemple. Ensuite, munissez-vous de votre DualSense maintenez enfoncées la touche « PS » et celle d'action que vous aviez choisi pour l'appareil en question. Retrouvez d'ailleurs la liste de tous les supports compatibles avec la manette.