FF7 Rebirth, Helldivers 2 ou encore Rise of the Ronin ont été les premiers jeux exclusifs de la PlayStation 5 pour 2024. Des productions bien, voire très bien reçues, qui ne sont pas issues des studios first-party de Sony Interactive Entertainment. Ce qui n'enlève rien à leurs qualités, cela va de soi. Le problème, c'est que ces exclus sont sorties les unes derrière les autres. Et quelques jours auparavant, on ne savait pas si le constructeur allait avoir des surprises pour les joueuses et joueurs PS5. Eh bien si ! Une grosse production originale et fera parler d'elle très bientôt en plus.

Une vraie présentation pour cette grosse exclu PlayStation 5

Aucun jeu exclusif prévu sur PlayStation 5 d'ici la fin de l'année ? Détrompez-vous ! Durant une réunion pour faire le point sur l'année fiscale écoulée, Sony Interactive Entertainment a fait une double annonce. Si vous êtes fans de Destiny 2, l'extension La Forme Finale sera disponible le 4 juin 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Mais un autre jeu service, qui n'a eu qu'un trailer CGI, est dans les temps pour un lancement en 2024 sur PlayStation 5 et PC (Steam, Epic Games Store). C'est le FPS science-fiction multijoueur Concord développé par Firewalk Studios. Ce n'est pas dans les habitudes de Sony de communiquer tardivement, mais le titre est suffisamment avancé pour tenir les délais imposés. Et il sera même dévoilé très prochainement.

Billbil-kun, qui s'est d'abord fait connaître avec ses leaks sur le PS Plus, avant d'obtenir des informations plus générales sur des jeux, déclare que l'exclu PlayStation 5 Concord reviendra sous 15 jours pour une annonce. « Il semblerait que la seconde annonce concernant Concord soit prévue pour très bientôt. Nous estimons qu’elle aura lieu d’ici 15 jours » indique l'internaute via Dealabs. Et d'après lui, on aura enfin du gameplay avec un focus sur les personnages. « Cette annonce devrait présenter au moins une partie des personnages jouables dans le jeu. Avec un aperçu du gameplay » a t-il ajouté.

Des protagonistes que l'on verra au cours d'une campagne solo ? À voir. Dans son billet, la personne précise ne pas avoir de date de sortie de ce jeu PlayStation 5. Le lieu de l'annonce est aussi flou puisque deux pistes sont possibles. Au cours du fameux PlayStation Showcase de mai, qui n'a toujours pas été confirmé, ou lors de la conférence Summer Game Fest 2024.