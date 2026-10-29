PlayStation a récemment dévoilé une nouvelle collection pour les manettes et façades PS5 qui vont rappeler le bon temps de la PS1 aux plus nostalgiques.

Sony Interactive Entertainment a officialisé le 28 octobre 2026 la collection Prism, une gamme de manettes DualSense et de façades PlayStation 5 transparentes déclinées en trois coloris : Orange Flamme, Vert Emeraude et Gris Graphite. Les précommandes ouvriront le 10 novembre 2026, pour une sortie prévue à partir du 4 février 2027. Comptez 84,99 € pour la manette et 74,99 € pour les façades. On couvre tout ça sous le Prisme de la transparence.

Que propose la collection PlayStation Prism ?

L’annonce de la collection Prism provient du PlayStation Blog à l'initiative de Isabelle Tomatis, vice-présidente du marketing global de SIE. Sony y explique vouloir offrir aux joueurs un aperçu de ce qui se cache sous la coque de ses manettes et de sa console, tout en ressuscitant une tendance très prisée des années 1990.

La collection PlayStation Prism se compose de deux types d’accessoires :

La manette sans fil DualSense Prism, distribuée mondialement chez PlayStation et les revendeurs.

Les façades PlayStation 5 Prism, assorties aux manettes, pour habiller la console.

Le tout se décline en trois coloris :

Orange Flamme : un orange vif et lumineux, qui vire légèrement au rosé là où les couches de plastique se superposent.

Vert Émeraude : un vert profond aux reflets soyeux, dont la transparence accentue la profondeur.

Gris Graphite : un gris froid et sobre, la déclinaison la plus discrète de la gamme PlayStation Prism.

Sur la DualSense, la coque transparente couvre aussi le dos de la manette et laisse apercevoir ses composants internes. Une pièce centrale à finition métallisée fait le lien entre les surfaces, pour rester fidèle au design industriel de la PlayStation 5. Le designer Leo Cardoso résume l’ambition : remettre au goût du jour la vague du translucide de la fin des années 90, que les fans attendaient « depuis longtemps ». Et la réception de ces derniers reflète la chose, avec notamment un commentaire disant qu'il « les aime vraiment toutes ».

Quels prix et date de sortie pour la collection Prism ?

Les précommandes de la collection PlayStation Prism ouvriront donc le mardi 10 novembre 2026 à 10 h (heure locale), pour une sortie à partir du jeudi 4 février 2027. En France, la précommande se fera directement sur la boutique matériel de playstation.com ainsi que chez les revendeurs participants.

À noter toutefois que la distribution des façades PlayStation 5 sera plus délicate. Elles seront en effet vendues en exclusivité via la boutique officielle PlayStation dans les pays où elle est accessible, ce qui inclut ceci dit bien la France et la Belgique. Ailleurs, elles arriveront en quantités limitées chez certains revendeurs.

Sony n'a par ailleurs pas encore précisé la compatibilité exacte des façades Prism avec les différents modèles de la PlayStation 5 que sont standard, Digital, Slim et Pro. Compte tenu du visuel dévoilé, il semblerait que le modèle de base soit celui dédié à la Slim, devenu la norme depuis sa sortie.

Voici quoi qu'il en soit les prix de vente conseillés :

Manette DualSense Prism : 84,99 euros

Façade PS5 Prism : 74,99 euros

Source : PlayStation.Blog