De retour pour une dixième édition « XXL », le Play Sorbonne Festival dévoile son programme, articulé autour de conférences et activités sur les jeux indépendants.

Si l’on parle beaucoup des grands salons de jeux vidéo présents à l’international, tels que le Summer Game Fest, la Gamescom ou encore le Tokyo Game Show par exemple, la France, de son côté, n’est pas non plus en reste. On pense bien sûr à la Paris Games Week, principal événement français en la matière, mais pas que. Car bien d’autres événements sont également organisés en parallèle, à l’instar par exemple du Play Sorbonne Festival, de retour le 19 septembre prochain pour une dixième édition articulée autour des jeux indépendants.

Le Play Sorbonne Festival revient pour une 10ème édition XXL

Et cette année plus que jamais, l’association étudiante de Sorbonne Université, en charge de son organisation, promet quelque chose de « XXL » pour le public qui fera le déplacement. Au programme de l’événement notamment :

La présence de 150 exposants issus du monde du jeu vidéo indépendant, du jeu de société et du secteur associatif

L’organisation de 2 jeux de rôles sur scène, avec la présence de streameurs très appréciés comme Mister MV, FibreTigre, Pressea, Angle Droit et Le SadPanda

Des tournois « de plus grande ampleur » sur des jeux comme Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart et plus encore

Un jeu de piste inédit pour profiter du Play Sorbonne Festival autrement

Bien sûr, les participants pourront également assister à une multitude de conférences tout au long de la journée, animées par une ribambelle d’intervenants sur des sujets très différents. De quoi découvrir plus en profondeur les dessous du jeu vidéo indépendant, donc.

Le programme des conférences de la journée / © Play Sorbonne Festival

De nombreux jeux indépendants seront présents sur place

Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque le Play Sorbonne Festival pourra aussi compter sur la présence de nombreux développeurs, ravis de pouvoir présenter le fruit de leur travail aux plus curieux des joueurs présents sur place. Sans surprise, la diversité sera alors au rendez-vous avec des expériences susceptibles de parler à tous types de publics. Voici quelques exemples de jeux qu’il sera possible d’y découvrir :

Instinct , un die & retry en pixel-art 2D

, un die & retry en pixel-art 2D Coffee for Monsters , un jeu de gestion avec des dialogues à embranchements

, un jeu de gestion avec des dialogues à embranchements Sandworld , un jeu d’action-aventure tout fait de cataclysmes

, un jeu d’action-aventure tout fait de cataclysmes DEVOSE , un jeu d’horreur coopératif jouable jusqu’à 4 joueurs

, un jeu d’horreur coopératif jouable jusqu’à 4 joueurs Basilisk’s Isles , un jeu d’exploration et d’enquête meta

, un jeu d’exploration et d’enquête meta Needle Eye , un jeu d’aventure cozy

, un jeu d’aventure cozy Something is wrong , un simulateur vous plaçant dans la peau d’un agent d’indemnisation

, un simulateur vous plaçant dans la peau d’un agent d’indemnisation Free as Birds: UAZO , un jeu de survie en monde ouvert où vous incarnez un oiseau

, un jeu de survie en monde ouvert où vous incarnez un oiseau Exographer , un jeu d’exploration sur le thème de la sience

, un jeu d’exploration sur le thème de la sience The Witch’s Bakery , un RPG en 2D où l’on incarne une sorcière-boulangère

, un RPG en 2D où l’on incarne une sorcière-boulangère Nuits Rouges: The Quantum Case, un jeu d’enquête, de stratégie et de société

Où se trouve le Play Sorbonne Festival ?

On vous avait prévenus : il y aura largement de quoi faire au Play Sorbonne Festival. Et le meilleur dans tout cela ? L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs, à condition de vous inscrire à l’adresse suivante. Notez que vous pouvez également faire un don si vous souhaitez soutenir l’événement, qui se tiendra donc le samedi 19 septembre de 10h à 19h au Campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, dans le 5ème arrondissement de Paris.

Source : Play Sorbonne Festival