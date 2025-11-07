Bonne nouvelle pour les fans de gestion et d’animaux ! Frontier Developments vient enfin de confirmer Planet Zoo 2, la suite très attendue du célèbre simulateur de zoo.

Six ans après le premier épisode, la rumeur devient réalité. Frontier Developments a confirmé qu’un nouveau Planet Zoo est bien en préparation. Une annonce qui réjouit les fans, toujours très attachés à ce simulateur où la passion pour les animaux rencontre l’art du management.

Une surprise Planet Zoo

Pour fêter les six ans du jeu, le studio britannique a publié une vidéo pleine de nostalgie retraçant les meilleurs moments de Planet Zoo. On y voit les parcs, les animaux et la créativité des joueurs du monde entier. Mais la vraie surprise arrive à la fin : après un décompte allant de 2019 à 2025, le chiffre “2026” apparaît… avant de se transformer en un grand “2”. Pas besoin de chercher plus loin. Quelques heures plus tard, Frontier a confirmé la nouvelle, un vrai Planet Zoo 2 est en développement. Le studio promet d’en dévoiler davantage l’an prochain.

Depuis 2019, Planet Zoo s’est imposé comme l’un des meilleurs jeux de gestion sur PC. Sa force ? Une communauté ultra-créative. Grâce au Steam Workshop, les joueurs ont construit des milliers d’enclos, d’espèces et de parcs plus fous les uns que les autres. Frontier le reconnaît volontiers : sans eux, le jeu n’aurait jamais eu un tel impact. Dans son message d’annonce, le studio remercie d’ailleurs ses fans pour « leur imagination, leur patience et leur amour des animaux ». Et quand on voit les zoos incroyables partagés en ligne, on comprend pourquoi.

Que peut-on attendre de Planet Zoo 2 ?

Frontier garde encore ses secrets, mais plusieurs pistes semblent évidentes. On peut s’attendre à des graphismes plus réalistes, à une IA animale plus vivante et à des outils de construction simplifiés.

Le moteur de jeu utilisé pour Jurassic World Evolution 2 pourrait aussi permettre des environnements plus détaillés et mieux animés. Bref, tout indique que Planet Zoo 2 sera à la fois plus beau, plus fluide et plus intuitif. Pour l’instant, aucune date officielle n’a été donnée, mais la vidéo semble clairement pointer vers 2026. Il y a donc de fortes chances que le jeu fasse parler de lui dès l’année prochaine.

Frontier n’en est pas à son coup d’essai. Le studio, fondé par David Braben, s’est bâti une solide réputation dans la gestion et la simulation. On lui doit déjà Planet Coaster, Jurassic World Evolution ou encore Elite Dangerous. Planet Zoo 2 apparaît donc comme une suite logique, mais aussi comme un nouveau défi pour le studio : faire mieux qu’un jeu déjà considéré comme une référence.

Pour patienter, Frontier a lancé des réductions sur le premier Planet Zoo et ses nombreuses extensions. L’occasion parfaite de (re)découvrir ce titre toujours aussi complet et apaisant, en attendant d’en savoir plus sur la suite.