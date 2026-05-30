C’est qu’on n’a vraiment pas le temps de s’ennuyer avec Frontier Developments. Entre Jurassic World Evolution, qui a eu droit à trois opus entre 2018 et 2025 ; Planet Coaster, qui en a eu deux entre 2016 et 2024 ; et d’autres projets tels que F1 Manager, Elite Dangerous ou encore Warhammer: Age of Sigmar, le studio a littéralement multiplié les sorties en l’espace d’une décennie. Et pourtant, ce dernier est encore loin d’être au bout de ses surprises, puisque sept ans après la sortie du premier opus sur Steam, Planet Zoo 2 est maintenant fin prêt à nous ouvrir ses portes.

Frontier Developments annonce Planet Zoo 2

À la grande surprise générale des amateurs de jeux de gestion, Frontier a en effet levé le voile cette semaine sur ce nouveau titre qui, comme son nom l’indique, prendra la relève de Planet Zoo sorti en 2019 sur Steam, puis en 2024 sur consoles. Conçu à partir de tout ce qui a pu faire le succès de ce dernier, Planet Zoo 2 s’accompagnera alors évidemment de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles l’apparition d’espèces aquatiques et volantes ; mais aussi une mise en avant plus prononcée de la préservation de la nature au sein de l’expérience.

« Laissez libre cours à votre créativité dans le jeu de simulation de zoo le plus abouti de Frontier à ce jour » annoncent notamment les créateurs du jeu, en soulignant par exemple l’introduction de la possibilité de restaurer des habitats naturels en relâchant des animaux dans des réserves dédiées. « Planet Zoo 2 représente une avancée générationnelle en matière d’animation et de comportement animalier » affirment-ils également, en promettant une plus grande variété d’animaux comme des requins, des tortues, des toucans tocos ou des messagers sagittaires.

En sachant que dans Planet Zoo 2, les aquariums comme les volières ne sont pas de simples éléments de décor à placer dans son zoo. Ce sont de véritables habitats entièrement personnalisables dont le joueur doit assurer la gestion en parallèle de tout le reste. « Qu’il s’agisse de veiller à ce que les animaux soient hébergés dans des habitats reproduisant leur milieu naturel ou de créer des espaces immersifs permettant aux visiteurs du zoo d’interagir et d’apprendre, Planet Zoo 2 offre aux joueurs une expérience de gestion enrichissante », assure le studio.

Sortie prévue dès cette année

Et le meilleur dans tout cela ? Il n’y aura pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir en profiter, puisque Planet Zoo 2 sortira le 13 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC (Steam, EGS). « Quelle annonce légendaire ! », s’est alors exclamée une internaute sur X. « Je suis incroyablement excitée de découvrir les réserves et les mesures de conservation ». Notons pour finir que le jeu, vendu au tarif de 49.99€ pour sa version Standard, et 64.99€ pour sa version Deluxe, sera présenté plus en détails les 6 et 7 juin prochain, à l’occasion du Wholesome Games Showcase et du PC Gaming Show.

Source : Frontier Developments