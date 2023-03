Ce début d'année 2023 s'avère particulièrement généreux en terme de grosses sorties JV. Dernièrement, c'est le jeu d'exploration Tchia qui a beaucoup fait parler de lui. Mais ces derniers mois ont surtout été marqués par des AAA très attendus. De Dead Space à Forspoken, en passant par Resident Evil 4 et l'incontournable Hogwarts Legacy, il y en a eu pour tous les goûts. Et l'année est loin d'être finie ! Comme beaucoup de joueurs, vous allez peut-être passer le week-end à poncer la beta de Diablo IV. Pour vous faire patienter dans la file d'attente qui s'annonce interminable, on vous propose de changer d'ambiance. Que diriez-vous d'un peu de détente avec Pizza Possum, un jeu dans lequel la nourriture est aussi importante que dans Overcooked ?

Un Overcooked entre dissimulation et courses-poursuites

Overcooked et sa suite sont des jeux parfaits pour s'amuser entre amis. Seul ou en coopération, ils demandent aux joueurs de collaborer efficacement pour satisfaire les clients de leur cuisine. Tout comme eux, Pizza Possum vous invite à vous lancer dans l'aventure en solo ou en coopération locale à deux et en écran partagé. Mais cette fois, les rôles sont inversés : c'est aux joueurs de se procurer de la nourriture. Comme le laisse entendre le nom du jeu, ceux-ci incarnent des opossums avides de nourriture, et tout particulièrement de pizzas. En revanche, eux n'ont que faire du service et préfèrent voler éhontément !

En résulte un jeu en 3D coloré vous faisant visiter une grande variété de régions, avec vue du dessus et dans lequel il faudra récupérer un maximum de nourriture sans se faire prendre. Dans le cas contraire, la fuite est envisageable. Il sera en effet possible de placer des obstacles (barrières, bombes...) sur la route de vos poursuivants, des chiens-gardes. Mais c'est surtout la dissimulation qui sera votre salut. Pizza Possum est avant tout un jeu de cache-cache. Découvrez ci-dessous la première bande-annonce, révélée lors du Future Games Show 2023.

Trailer d'annonce de Pizza Possum

Une sortie pour 2023 et accessible à tous les joueurs

Globalement, Pizza Possum repose sur des mécaniques de gameplay simples. Mais son but est surtout d'être instantanément fun et divertissant. Si l'on a cité Overcooked à plusieurs reprises, le titre du studio Cosy Computer pioche ses inspirations ailleurs également. Ainsi, on pense naturellement à Untitled Goose Game lorsque la page Steam du jeu invite à "pourchassez vos voisins effrayés, le cochon et l’oie, assez longtemps pour qu’ils laissent tomber de délicieux fruits". Mais évitons de vous gâcher toutes les surprises qui vous sont réservées ! Pizza Possum sortira courant 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Un opossum en pleine infiltration