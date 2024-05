Parmi les franchises de Disney, s’il y en a bien une qui plaît énormément, c’est bien Pirates des Caraïbes. C’est une série de films et d’attractions à thème aussi, qui cartonne depuis le premier épisode paru dans les années 2000. Portée par un Johnny Depp en Jack Sparrow excentrique absolument incroyable, la franchise a enchaîné les longs métrages et les succès. D’ailleurs, un nouveau film pourrait bien arriver prochainement et devrait tout changer pour la licence, ce qui laisse les fans plutôt perplexe pour le moment.

Pirates des Caraïbes revient dans un très gros jeu phénomène

Quoi qu’il en soit, en attendant des nouvelles plus croustillantes des films, la licence, elle, continue de se développer. Et c’est sur notre média fétiche qu’elle explore de nouveaux horizons. On l’a notamment vue il y a quelques temps dans différents jeux, comme Sea of Thieves, et c’est justement une nouvelle collaboration qui devrait avoir lieu prochainement avec un monument du jeu vidéo : Fortnite.

Oui, Pirates des Caraïbes revient bel et bien sur le devant de la scène, mais pas comme beaucoup l’auraient espéré. Quoi qu’il en soit, de nombreux leaks suggèrent qu’un gros événement débarquerait durant la saison 3 de Fortnite, et même dans Rocket Race, l'un de ses fameux "jeux dans le jeu". Plusieurs dataminers ont trouvé des éléments indiquant bien que ça arrive, et si beaucoup pensais qu'au départ il s'agissait de One Piece, ce serait visiblement bel et bien Pirates des Caraïbes qui arriverai bientôt dans Fortnite.

Capture d'une des découvertes des dataminers sur X

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Pirates des Caraïbes est mentionné puisque d’autres leakers bien informés sur ce qui concerne Fortnite avaient déjà découvert des mentions concernant la licence et le Battle Royale d’Epic Games.

Des skins ? De nouvelles zones explorables ou du contenu pour l’un des très nombreux modes du métavers de Fortnite ? On l’ignore encore, mais on sait généralement que le jeu ne fait jamais dans la demi-mesure lorsqu’il s’agit de faire des collaborations avec de grosses licences. À surveiller donc.