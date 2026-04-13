Hideo Kojima s'apprête à en revenir à ses premières amours avec Physint. Les fans des anciens Metal Gear ont déjà espoir de retrouver une expérience similaire, mêlant espionnage et infiltration. À ce jour, le créateur et son studio restent encore très évasifs sur ce que proposera le titre. Dès lors, ce sont les leaks qui font l'actualité en attendant de plus amples prises de parole officielles. Et justement, une nouvelle rumeur vient d'arriver sur la toile. Ç'a toutes les chances de vous plaire.

Kojima sait précisément ce qu'il veut pour Physint

Celles et ceux déçus par le récent remake de Metal Gear Solid 3 pourraient bien retrouver le goût de l'infiltration avec le prochain jeu de Kojima Productions. Le studio planche activement sur Physint, un nouveau jeu d'espionnage qui ne manque pas d'ambition. Toujours en développement, il doit passer un cap de taille cette année. Dans ses vœux de 20261, le grand patron exposait les plans, prévoyant d'avancer sur le « casting, le scan et les sessions de performance capture ».

Il apparaît que Kojima Productions soit en bonne voie pour remplir ses objectifs. Nos confrères de MP1st révèlent avoir trouvé un appel au casting pour un projet appelé « Shimmer », ce qui serait un nom de code. Le média a rapidement fait le lien avec Physint, car il serait porté par Mari Ueda de Pivot Motion, une société de motion capture avec laquelle le studio a collaboré pour Death Stranding 2.

Les tournages de Physint seraient donc imminents. Mais ce n'est pas le seul détail à retenir de cette annonce. En effet, on sait déjà quel personnage concerne ce casting. Il s'agit explicitement d'un « antagoniste avec un accent allemand ». D'autres détails nous rapprochent de l'univers de Death Strading, puisqu'il est directement fait mention d'un de ses acteurs, mais pour un autre de ses projets. En somme, le profil recherché ressemblerait à « Mads Mikkelsen dans Hannibal, mais avec du panache ». Voilà qui promet de s'inscrire dans l'ADN du studio et de proposer un nouveau personnage de caractère chez Kojima Productions.

Mads Mikkelsen dans la série Hannibal. © NBC.

Physint est encore en plein développement. Hideo Kojima avait annoncé de grosses avancées pour son futur jeu d'espionnage courant 2026. Cependant, la date de sortie est encore incertaine. Pour l'heure, on sait seulement que le jeu sera une exclusivité console PlayStation, ce qui augure un lancement sur PS5, voire PS6.