Pour Kojima Productions, 2025 est décidément une grande année. Outre la sortie de Death Stranding 2: On the Beach, qui a rencontré un véritable succès critique à son lancement, le studio fondé par Hideo Kojima s’apprête en effet d'ores et déjà à célébrer son dixième anniversaire, la compagnie ayant officiellement vu le jour le 16 décembre 2015. Et naturellement, cela se fête. Dans la pure tradition du créateur, un gros événement a ainsi été annoncé. Et il pourrait bien nous en apprendre davantage sur des jeux comme Physint ou OD.

Le futur de Kojima Productions sera bientôt dévoilé

Dans un communiqué publié hier, Kojima Productions a en effet annoncé Beyond the Strand, qui prendra la forme d’un panel exceptionnel animé par Kojima en personne. Le plus intéressant, cependant, reste que l’événement « inclura la présence d’invités spéciaux et donnera un aperçu des futurs projets » du studio. En d’autres termes, nous devrions enfin en savoir plus sur OD, le fameux jeu d’horreur à venir du côté de chez Xbox, ainsi probablement que sur Physint, le successeur spirituel de Metal Gear développé en collaboration avec PlayStation.

Bien sûr, dans le cas de ce dernier, il ne faudra toutefois pas s’attendre à des monts et merveilles non plus. Car comme l’a récemment confirmé le créateur, Physint vient à peine de débuter sa phase de conception, ce qui signifie que presque rien n’existe pour le moment. D’ailleurs, Kojima a confirmé qu’il était encore seul à travailler sur le projet pour le moment, le reste de l’équipe étant probablement à l’œuvre sur OD, qui sera le premier des deux jeux à voir le jour dans les années à venir.

Connaissant le bonhomme, on devrait néanmoins tout de même avoir droit à d’intéressants petits détails sur sa vision pour Physint, même si, on l’imagine – ou plutôt on l’espère, le créateur se montrera beaucoup plus loquace sur OD. Réponse le 23 septembre prochain à partir de 6h du matin chez nous, date à laquelle l’événement Beyond the Strand se déroulera au Japon. D’ailleurs, pour ceux qui se trouveraient éventuellement sur place, sachez que des billets sont désormais en vente pour pouvoir avoir une chance d’y assister en personne.

Source : Kojima Productions