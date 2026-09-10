Voilà une nouvelle que personne n’avait vue venir. Annoncé en grandes pompes lors d’un State of Play début 2024, PHYSINT était supposé marquer une nouvelle étape dans la relation entre Hideo Kojima et PlayStation. En effet, dix ans après sa rupture avec Konami et Metal Gear Solid, le créateur avait commencé à œuvrer main dans la main avec l’éditeur pour concevoir ce qui était alors qualifié comme le grand renouveau du jeu d’action-espionnage. Mais l’information vient tout juste de tomber : PlayStation abandonne le projet… sauvé in-extremis par Xbox.

PlayStation abandonne l’édition de PHYSINT

C’est au travers d’un long message publié sur X il y a quelques heures que Kojima a confirmé la surprenante nouvelle. « À la mi-juin de cette année, nous avons reçu de manière inattendue un message de PlayStation Studios nous informant de l'annulation du projet PHYSINT », explique-t-il. « PHYSINT est un projet important, tant pour moi personnellement que pour Kojima Productions. Déterminés à maintenir ce projet en vie, nous avons passé ces trois derniers mois à rechercher sans relâche un nouveau partenaire ».

Et contre toute attente, c’est en la personne d’Asha Sharma avec Xbox que le créateur de Metal Gear Solid et Death Stranding a finalement trouvé son salut pour ce futur titre. « Au fil de nos consultations et de nos négociations avec des acteurs issus de nombreux domaines, nous avons trouvé en Xbox un partenaire avec lequel nous partageons une vision commune de l'avenir, et nous avons décidé de nous associer à nouveau à eux ». Plus de peur que de mal pour PHYSINT, donc, dont « le développement se poursuit et continuera d’avancer ».

Xbox récupère le projet et renforce sa collaboration avec Kojima

Naturellement, Xbox, avec qui Kojima travaille déjà depuis plusieurs années pour donner vie à son jeu d’horreur OD, n’a pas manqué de se réjouir de la nouvelle de son côté. « C’est un honneur de construire ce futur ensemble », a par exemple répondu le compte officiel de la marque au tweet du créateur. « Tout au long de sa carrière, Hideo Kojima n'a cessé de remettre en question les conventions et de repousser les limites du jeu vidéo », peut-on également lire dans un article du Xbox Wire, où Asha Sharma justifie sa décision de reprendre le projet PHYSINT.

« Les créateurs ont le choix quant au lieu et à la manière dont ils donnent vie à leurs idées. Nous sommes honorés que M. Kojima ait choisi Xbox pour collaborer avec Kojima Productions sur PHYSINT. Son ambition de bousculer les conventions reflète le type de créativité que nous souhaitons soutenir chez Xbox », a-t-elle notamment confié. Avant d’ajouter, en partageant la nouvelle sur X, qu’il s’agit « d’un grand moment pour Xbox ». Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que tout se passe pour le mieux chez la firme de Redmond.

Un projet victime de Death Stranding ?

Notons que PlayStation indique que l’abandon du futur successeur spirituel de Metal Gear Solid a été une « décision difficile à prendre », et que cela ne les empêche pas de « continu[er] à nourrir une grande admiration pour la vision d’Hideo Kojima pour ce jeu ». « Notre relation reste solide après trois décennies de collaboration créative qui a marqué le secteur et redéfini le genre, et nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre étroite collaboration avec Hideo Kojima et son studio indépendant primé à l’avenir », conclut PlayStation.

Mais le créateur de PHYSINT voudra-t-il réellement poursuivre cette relation avec PlayStation après un tel coup de couteau dans le dos ? Rien n’est moins sûr. Quant aux raisons qui ont pu pousser la compagnie à revenir sur sa décision de concrétiser le projet, elles ont sans surprise été tenues secrètes. Se pourrait-il que le succès de Death Stranding 2: On the Beach, lancé l’an dernier en exclusivité sur PS5, ait un rôle à jouer là-dedans ? On l’ignore. Mais comme s'interroge très justement un internaute : « Mais qu'est-ce que fout PlayStation ? ».

Sources : Hideo Kojima, Xbox, PlayStation