Le 26 juin dernier, Hideo Kojima faisait un retour tonitruant avec Death Stranding 2: On the Beach, suite acclamée de son œuvre on ne peut plus atypique sortie en 2019. À cette occasion, le créateur s’est alors livré à de nombreuses interviews auprès des médias du monde entier, avec lesquels il est notamment revenu sur les coulisses de développement du jeu, sa carrière, mais également ses futurs projets. Et à en croire ce dernier, ses jours au sein de l’industrie du jeu vidéo pourraient désormais être comptés.

Hideo Kojima serait prêt à quitter le jeu vidéo pour le cinéma

Alors, on vous rassure tout de suite : non, aucune raison funeste ne se cache derrière cette déclaration. Kojima a beau, de sa propre confession, avoir traversé une période difficile durant la COVID-19, le créateur de 61 ans semble désormais se porter comme un charme, et il n’entend pas arrêter de travailler de sitôt. À vrai dire, c’est même plutôt l’inverse. Car s’il évoque effectivement la possibilité de s’éloigner du monde du jeu vidéo à l’avenir, ce serait alors pour concrétiser l’un de ses rêves depuis toujours : réaliser un film.

C’est en tout cas ce qu’il a confié à nos confrères de chez Brut, dans une interview réalisée à l’occasion de son passage en France le mois dernier. « J’ai grandi en regardant beaucoup de films, et j’espère un jour à en réaliser moi-même. J’ai créé mon studio de production, Kojima Productions, mais si je réalise un film, je devrais m’absenter pendant 2 ou 3 ans, ce qui n’est pas possible car le studio n’avancerait plus » révèle notamment Kojima, avant de rappeler qu’après Death Stranding 2, deux autres jeux doivent encore arriver : OD et Physint.

« Mais une fois que ces projets seront terminés, je verrai ce qu’il en est du studio et je réfléchirai à la possibilité de réaliser un film », poursuit-il alors. Pour autant, le créateur reste conscient que plus les années passent, et plus il peut s’avérer difficile pour lui d’être sur tous les fronts tandis qu’il vieillit. Surtout à une époque où les cycles de production des jeux tendent à durer au moins cinq ans. « Donc il faudra voir le moment venu si j’ai la force de m’engager dans la réalisation d’un film » conclut-il finalement, sans se montrer catégorique sur la question.

Bientôt la fin d’une ère pour le créateur de Metal Gear Solid ?

Cela étant, on ne va pas se mentir : cela n’est une surprise pour personne. Que ce soit à travers ses différents projets, tels que les Metal Gear Solid, la démo P.T. de Silent Hills ou encore Death Stranding, mais également ses nombreuses publications sur les réseaux sociaux, Kojima n’a jamais caché son amour pour le cinéma. À ce stade, il est d’ailleurs plus étonnant qu’autre chose qu’il n’ait jamais cherché à sauter le pas, ne serait-ce qu’en participant à l’adaptation de ses œuvres comme a pu le faire Neil Druckmann avec The Last of Us par exemple.

Car si un film Death Stranding a bien été annoncé il y a bientôt deux ans maintenant, il a d’ores et déjà été confirmé qu’il ne serait pas réalisé par Kojima lui-même. Bien sûr, cela n’empêchera pas le créateur d'être impliqué dans la production, mais il ne s’agira alors pas de sa vision personnelle du projet, qui sera chapeauté par Michael Sarnoski (Pig, Sans un bruit : Jour 1). Mais peut-être, comme l’a-t-il précisé au micro de Brut, attend-il l’occasion de pouvoir s’y consacrer pleinement pour sauter définitivement le pas.

En attendant, que les fans se rassurent : Kojima a encore de belles années devant lui dans l’industrie du jeu vidéo. Car entre le développement d’OD, son jeu d’horreur réalisé en collaboration avec Xbox, et celui de Physint, son jeu d’action-espionnage réalisé en collaboration avec PlayStation, le créateur japonais a beaucoup de pain sur la planche. Et à en croire ce dernier, Physint, qui devrait plus que jamais mêler « jeu vidéo et film de façon transparente », pourrait d’ailleurs être son tremplin pour entrer dans le monde du cinéma. Cela ressemble à un plan bien rôdé, vous ne croyez pas ?