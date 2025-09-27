À l’occasion du dixième anniversaire de Kojima Productions, le créateur japonais a levé le voile sur les premiers acteurs qui prendront part à l’aventure Physint sur PS6.

Hideo Kojima est décidément un homme plein de surprises. Et non, cela n’a rien à voir avec le fait que ce dernier a révélé s’être associé à la MUFG Bank pour la création de cartes bancaires à son effigie, même si, on doit l’avouer, on ne l’avait vraiment pas vu venir. On parle plutôt du fait qu’après avoir annoncé il y a quelques semaines n’en être qu’aux prémices du développement de Physint, sa future exclusivité PS6, le créateur nous a quand même gratifié de belles annonces liées au jeu lors de l’événement anniversaire de son studio.

Physint nous dévoile une partie de son casting

Le 23 septembre dernier, Kojima animait en effet l’événement « Beyond the Strand », dont l’objectif était de célébrer le dixième anniversaire de Kojima Productions. Pour l’occasion, nous avons alors eu droit à de nombreuses révélations, parmi lesquelles un nouveau trailer pour OD, son prochain jeu à venir chez Xbox, mais aussi diverses annonces liées aux projets annexes de Death Stranding. Et c’est bien sûr sans oublier Physint, dont les premiers membres du casting ont d’ores et déjà été révélés.

Pourtant, autant vous prévenir tout de suite : on ignore encore tout de ce futur titre qui aura la lourde tâche de prendre la relève après Metal Gear Solid. Néanmoins, ce que l’on peut déjà vous dire, c’est que les actrices Charlee Fraser (Furiosa: A Mad Max Saga) et Minami Hamabe (Godzilla Minus One) seront de la partie, aux côtés de Ma Dong-seok (Les Éternels). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tous semblent d’ores et déjà très excités à l'idée de se lancer dans cette nouvelle aventure qu'est Physint.

« Quand Hideo Kojima m’a contactée, ça semblait tellement irréel » explique par exemple Fraser. « Je suis très reconnaissante » assure de son côté Hamabe, avant d’ajouter que « c’est incroyable de prendre part au travail de Kojima », même si c’est « un peu stressant ». « J’admire depuis longtemps le travail de Kojima et j’ai été profondément inspiré par les idées audacieuses [du studio] et sa passion pour les histoires innovantes » conclut enfin Dong-seok, tout en se disant « honoré » de pouvoir participer.

Robert Pattinson en tant que tête d’affiche ?

Pour ce qui est de l’identité du protagoniste de Physint, dont l’apparence a été dévoilée au travers d’un premier poster, il va en revanche falloir continuer de patienter. Chez les fans, beaucoup émettent toutefois déjà la théorie qu’il pourrait s’agir de Robert Pattinson (Twilight, The Batman), avec lequel Kojima s’est d’ailleurs affiché sur Instagram en juin 2024. S’agissait-il d’un premier indice de sa part, ou cherche-t-il encore une fois à brouiller les pistes comme il aime si bien le faire ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre : le jeu ne fait que commencer.