Après une transition de PlayStation à Xbox, Physint, le prochain jeu de Kojima, partage de nouveaux détails croustillants pour cet héritier de la légendaire saga Metal Gear.

Le mois dernier, nous apprenions avec stupeur que Physint, le prochain jeu d'action-espionnage façon Metal Gear réalisé par Hideo Kojima, marquait la fin d'un partenariat historique entre l'auteur légendaire et PlayStation. Le géant japonais a en effet coupé les ponts, visiblement pour des raisons de budget, forçant à une transition vers Xbox en qualité d'éditeur, mais a priori pour un montant « substantiellement inférieur » à celui négocié avec PlayStation. Après ces improbables péripéties, le titre a tout récemment fait parler de lui via un nouvel épisode du podcast d'Hideo Kojima, KOJI10, pour parler de différents sujets dont l'histoire du jeu, son casting, et comment il va se démarquer de la mythique saga Metal Gear.

Quelles nouvelles pour Physint, le nouveau « MGS-like » de Kojima ?

Pour rappel, Physint a été annoncé pour la première fois en janvier 2024 et marquait le premier titre d'action-espionnage sur lequel Kojima travaillait depuis Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Il a depuis dévoilé plusieurs membres de la distribution, dont Bill Skarsgård dans le rôle principal Charlee Fraser, Ma Dong-seok ou encore Minami Hamabe.

Dans le dernier épisode de son podcast, Kojima a dévoilé de nouveaux détails à propos de Physint, qu'il présente comme un jeu « à propos d'espions, mais avec plein de nouvelles idées et un genre différent d'action-espionnage ». L'auteur a également révélé que « l'histoire est prête » et que « le tournage devrait commencer l'année prochaine ». À ce propos, il dévoile également que Bill Skarsgård, Charlee Fraser et Minami Hamabe ont déjà eu leur visage scanné car « le traitement des données prend du temps ».

Kojima a également partagé quelques détails sur le casting de Physint, qui se composerait majoritairement de « fans » de son travail, dont Bill Skarsgård, visiblement un grand fan de Metal Gear, qui n'a pas hésité une seconde lorsqu'on lui a proposé le rôle principal. D'après Kojima, lui et Charlee Fraser partageraient une belle alchimie qui serait « très importante » pour le bien du projet.

Un jeu extrêmement important pour la carrière d'Hideo Kojima

En conclusion de ce nouveau podcast consacré principalement à Physint, Kojima révèle qu'il revêt une grande importance pour lui à plusieurs titres. Tout d'abord, il marque son retour sur le genre action-espionnage qu'il a popularisé. Ensuite, ce projet jalonne le 40ème anniversaire de son créateur dans l'industrie du jeu vidéo.

Rappelons que, en parallèle de Physint, il travaille aussi sur OD, également en partenariat avec Xbox. Le légendaire auteur de 63 ans aura-t-il encore l'énergie pour travailler sur d'autres jeux après ceux-ci, sachant qu'on n'est a priori pas près de les voir sortir ? L'avenir nous le dira.

Source : YouTube