Même si Sony a abandonné Physint, Microsoft est vite venu au secours du jeu d'espionnage d'Hideo Kojima. Il faut dire que le créateur japonais avait déjà des affinités avec le géant nord-américain puisqu'il produit actuellement une exclusivité horrifique pour la Series X|S. C'est donc sans grande surprise qu'il a fait une apparition lors de la conférence XBOX du Tokyo Game Show, levant notamment le voile sur le mystérieux casting de son futur MGS-like.

Hideo Kojima recrute le clown le plus célèbre du cinéma pour son MGS-like

Ce ne sera pas ni Robert Pattinson, ni Eddie Redmayne. Un peu comme le prochain James Bond, Physint a entrenu longuement le mystère autour de son protagoniste. Seul indice donné par Kojima Productions : une affiche avec une silhouette que le public pensait avoir identifié comme l'un ou l'autre acteur. Finalement, ce sera le célèbre interprète de Gripsou, le clown de derniers films et de la série Ça, qui jouera les espions vedettes.

Pendant la conférence XBOX du TGS 2026, Hideo Kojima a pris le temps de présenter l'avancée de ses projets en cours. Ainsi, après avoir parlé du casting d'OD, il en est venu à celui de Physint. C'est alors qu'il a révélé le visage de l'acteur Bill Skarsgård, qui sera donc le protagoniste de ce MGS-like très attendu.

Dans les commentaires de la vidéo d'annonce, le public semble emballé à l'idée de retrouver Bill Skarsgard en têe d'affiche de Physint. Si la surprise est palpable pour certains, plusieurs internautes y voient un « choix de casting parfait ».

Le casting de Physint connu à ce jour

Voilà un quatrième nom prestigieux qui s'ajoute à la distribution dès 5 étoiles de Physint. Clairement, Kojima Productions continue avec la même philosophie que ce qu'on lui a connu sur Death Stranding, faisant des grands noms du cinéma les futurs visages du jeu vidéo. Voici les premiers noms au casting du prochain MGS-like :

Bill Skarsgård

Charlee Fraser

Don Lee

Manimi Hamabe

Dans la foulée de l'annonce, Hideo Kojima a également révélée deux affiches de Physint, réalisée à partir de photos directement prises par le directeur du jeu. On y voit seulement les visages de Skarsgard et Fraser. Faut-il comprendre que leurs personnages auront une histoire entrelacée ? Nous devrons encore patienter pour en savoir plus, le jeu étant toujours à ses prémisses en coulisses.



© Kojima Productions