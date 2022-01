Si le jeu cross-platform n'est pas encore la norme, le responsable de la branche Xbox aimerait travailler de concert avec ses concurrents directs afin de s'entendre sur un blocage des joueurs les plus toxiques. Invité pour parler des changements apportés par le "métavers" au micro du New York Times (via le podcast Sway), Phil Spencer a en effet plaidé pour une collaboration digne de ce nom.

Par le Phil de l'épée

Sur le papier, l'idée est aussi simple que louable : un joueur insultant sur n'importe quelle plate-forme devrait le rester en changeant de crémerie. Dès lors, pourquoi ne pas l'identifier dans sa globalité, et le bannir de tous les supports sans autre forme de sommation :

Ce serait difficile à l'échelle de toute l'industrie, mais il y a une chose que j'aimerais faire. Lorsque quelqu'un est banni sur l'un de nos réseaux, y a-t-il un moyen pour nous de le bannir sur d'autres ? Nous sommes une plate-forme de divertissement et d'interactions, et nous ne sommes donc pas là pour permettre à certains discours de proliférer.

Réaliste, Phil Spencer imagine plutôt une sorte de liste de joueurs identifiés par un autre comme indésirables, et qui pourrait nous accompagner d'une console à l'autre, l'idée étant de ne pas se farcir les mêmes trolls déjà écartés en changeant simplement de support.

I'll send an S.O.S to the world

Mais au-delà d'une bonne volonté publiquement affichée, l'idée de Phil Spencer serait-elle réalisable ? Difficile à imaginer lorsque l'on sait à quel point Sony tente de freiner du mieux qu'il peut la démocratisation du jeu cross-platform sur ses différentes consoles. Et c'est évidemment sans compter sur les défis techniques à relever en coulisses, puisque chaque constructeur structure différemment les profils des joueurs, et il faudrait donc d'abord penser à se mettre d'accord sur quelques bases communes avant de pouvoir imaginer la suite.

Le pavé est tout de même jeté, et il nous tarde évidemment de découvrir si cette bouteille à la mer rencontrera ou non un écho favorable. En attendant, vous pourrez toujours débattre de la pertinence de cette proposition dans les commentaires ci-dessous.