Rendons à César ce qui lui revient de droit, puisque le responsable de branche Xbox avait rapidement pris position sur l'épineux sujet Activision Blizzard, toujours sous le coup d'une procédure devant la cour supérieure de Los Angeles pour avoir favorisé une politique sexiste qui laisse perdurer harcèlement et inégalités de revenus, d'un potentiel recours pour manquement à son obligation fiduciaire, d'une autre procédure pour "incapacité à préserver l'historique des employés et démissionnaires deux ans après leur départ" (a.k.a. "destruction de documents") et enfin d'avoir dissimulé les enquêtes ayant eu cours dans l'entreprise depuis 2019).

En novembre dernier, Spencer se disait déjà "perturbé et profondément troublé" par les nombreux scandales suscités. Depuis, les relations entre les deux parties ne seraient plus les mêmes.

Invité pour parler des changements apportés par le "métavers" au micro du New York Times, l'intéressé a également eu l'occasion d'aborder le "cas" Activision Blizzard. En se gardant bien d'entrer dans les détails, il assure que Microsoft n'est pas resté sourd à la polémique :

Je ne vais pas rentrer dans les détails et parler publiquement du partenariat que nous avons avec un acteur comme Activision. Mais nous avons changé notre façon de travailler avec eux, et ils en sont conscients. Ce n'est pas à nous de juger les PDG d'autres entreprises. Ils sont choisis par les actionnaires et le conseil d'administration.