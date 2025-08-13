Phasmophobia nous dévoile une partie de son avenir et c'est extrêmement prometteur. Pour le coup, les fans de la première heure n'ont pas encore fini de jouer les chasseurs de fantômes !

Phasmophobia fait partie de ces jeux Steam à la proposition atypique et qui ont littéralement explosé à leur sortie. Véritable jeu viral, il est encore aujourd’hui très joué et apprécié. Les studios derrière le jeu ont bien grandi désormais, et les mises à jour s’enchainent. On parle même de refonte bien souvent tant le gameplay, les graphismes ou encore les cartes ont changé depuis le lancement. Toujours en early access, le jeu vient toutefois de nous annoncer une énorme nouvelle qui va clairement tout changer pour lui et pour les joueurs.

Phasmophobia continue de se mettre à jour avec des refontes attendues

Disponible sur consoles et PC, Phasmophobia est encore en plein développement. Les retours de la communauté sont hyper importants pour le studio qui s’en nourrit pour sortir de nouvelles fonctionnalités ou prioriser certains aspects du développement. Récemment, le jeu a eu une importante mise à jour, Chronicle, amenant une quantité astronomique de nouveautés, dont des objets et de nouvelles méthodes d’identifications. Là, c’est la sortie de la refonte d’une carte très appréciée qui est à l’honneur, la ferme Grafton. Entièrement retapée, cette dernière est méconnaissable et carrément effrayante. Trous dans le toit, infiltration d’eau, salle remplie de mannequins, électricité qui déraille… c’est clairement effrayant.

C’est à l'occasion à cette sortie que Corey J. Dixon, le directeur artistique, s’est entretenu avec nos collègues de chez IGN. Dans leur colonne, outre mettre en valeur le travail abattu sur la nouvelle carte, il dévoile davantage d'informations concernant l’avenir du jeu. De nouvelles cartes seront entièrement retapées, à l’instar de Tanglewood Drive, l’une des toutes premières cartes du jeu et l’une des plus appréciées d’ailleurs.

Une fenêtre de sortie pour la version 1.0 et de très belles promesses

C’est aussi durant cette interview que le développeur déclare que Phasmophobia passera bientôt en version 1.0, mais qu’il faudra certainement attendre l'importante mise à jour Horreur 2.0 qui vend du rêve depuis son annonce. On nous promet là tout un tas de nouveautés plus flippantes les unes que les autres, des ajouts qui devraient propulser le jeu à un tout autre niveau. Les détails manquent encore, mais cette imposante mise à jour est attendue pour 2026.

Quand bien même Phasmophobia sera considéré comme complet, le studio ne lâchera pas l’affaire, loin de là. Le jeu a été conçu pour être un projet devant s’étendre sur près de 10 ans d’après J.Dixon et nous n’en sommes qu’à la moitié. Pour l’heure, dans les prochains mois c’est une nouvelle carte qui débarquera, le restaurant Nell's Dîner. Plusieurs autres ajouts arriveront également en fin d’année. On attend notamment des évènements pour Halloween et les fêtes hivernales. Phasmophobia n’a pas encore fini de nous glacer le sang. Pour rappel, le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series PC, PS4 et Xbox One.

Source : IGN, Kinetic Games