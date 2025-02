Les fans de Phasmophobia peuvent se réjouir. Kinetic Games a dévoilé sa feuille de route pour 2025, et l’année s’annonce chargée. Au programme : mises à jour majeures, refontes de cartes et événements saisonniers. Bref, le jeu est loin d'être abandonné.

Une première grosse mise à jour avec Chronicle pour Phasmophobia

L’une des nouveautés les plus attendues est la mise à jour Chronicle pour Phasmophobia. Son objectif ? Améliorer la collecte des preuves paranormales. Le traditionnel Photos Tab va disparaître au profit d’un Media Tab, capable d’enregistrer des photos, des vidéos et même du son. Mais ce n’est pas tout. Kinetic Games promet d’autres ajouts, sans pour autant en dire plus pour l’instant. Une chose est sûre : cette mise à jour va renouveler l’expérience de jeu.

Les avatars des joueurs vont aussi bénéficier d’une refonte. Les développeurs annoncent de nouveaux modèles de personnages, des animations améliorées et une meilleure immersion. Cependant, la personnalisation complète des personnages, initialement prévue pour 2025, a été repoussée à 2026. L’équipe préfère se concentrer sur la mise à jour Horror 2.0, qui devrait apporter encore plus de nouveautés au jeu.

Des cartes revisitées et une nouvelle map

Les cartes emblématiques de Phasmophobia vont aussi évoluer cette année. Trois d’entre elles recevront une refonte artistique et structurelle :

Bleasdale Farmhouse , dès mars

, dès mars 6 Tanglewood Drive , plus tard en 2025

, plus tard en 2025 Grafton Farmhouse, également prévue dans l’année

Ces changements permettront d’améliorer les détails visuels, les animations et le gameplay, tout en conservant l’atmosphère unique de chaque carte. En parallèle, une nouvelle carte fera son apparition. Kinetic Games a précisé que les prochaines maps seront plus petites, afin de pouvoir en proposer plus fréquemment. Kinetic Games voit encore plus loin. En 2026, Phasmophobia recevra une grosse mise à jour baptisée Horror 2.0. Cette future extension devrait apporter de nouvelles cartes et d’autres améliorations. Pour l’instant, les développeurs restent discrets sur les détails, mais une chose est sûre : le jeu va continuer d’évoluer sur le long terme.

Source : Kinetic