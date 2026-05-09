En préparation de sa version 1.0, Phasmophobia a accueilli une grosse mise à jour destinée à rendre le jeu plus réaliste en ajoutant des nouveautés très attendues par les joueurs.

Pour Phasmophobia, 2026 s’annonce comme une année charnière. Six ans après son lancement en accès anticipé, le titre de Kinetic Games s’apprête enfin à débarquer dans sa version 1.0, à une date qui reste toutefois encore à préciser par le studio. Mais en attendant que le grand moment n’arrive, le travail continue pour ses créateurs, qui viennent tout juste de déployer une nouvelle mise à jour majeure pour le titre. Et au programme de celle-ci se trouve alors de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles certaines attendues de longue date par les joueurs.

Phasmophobia déploie une grosse mise à jour très attendue

En effet, dans l’attente de pouvoir enfin lancer la version finale de Phasmophobia, Kinetic continue de peaufiner son expérience petites touches par petites touches, que ce soit en retravaillant les maps déjà disponibles, en améliorant les mécaniques de gameplay ou encore en intégrant des éléments promis depuis un bon moment maintenant. À l’instar par exemple de la personnalisation des personnages, qui est au cœur du patch 1.000.034 et qui permet désormais aux joueurs de Phasmophobia de modifier l’apparence de leur chasseur de fantômes.

« La gamme d’éléments personnalisables s’est considérablement élargie » annonce ainsi Corey Dixon, directeur artistique du jeu, tout en promettant que « les options de couleur de cheveux et de tenues ne sont qu’un début ». Car si Phasmophobia offre désormais le choix parmi 12 protagonistes dont on peut modifier la coupe ou les vêtements, on peut d’ores et déjà s’attendre à « plus d’options » dans le futur, qui permettront aux joueurs d’exprimer toujours plus leur personnalité pour faire en sorte que les enquêtes « semblent plus personnelles ».

À la recherche de plus de réalisme

Pour accompagner ce changement, Kinetic annonce également avoir fait un pas de plus vers son objectif de rendre Phasmophobia plus réaliste, en dotant notamment les personnages d’un véritable corps. « Pour la première fois, les joueurs peuvent désormais baisser les yeux et voir leurs jambes, se déplacer dans les environnements d’une façon plus naturelle et tenir correctement leur équipement » explique Dixon, en précisant que même l’équipement qu’un joueur ne tient pas directement dans les mains est désormais visible sur son personnage.

« De plus, les lampes de poche ne sont plus fixées à un endroit précis puisque les joueurs ont désormais une main gauche » ajoute le directeur artistique de Phasmophobia. De quoi renforcer davantage le sentiment d’immersion du jeu, donc, ce qui passe également par l’abandon des « excentricités visuelles », quand bien même celles-ci amusaient beaucoup les joueurs. « Très appréciés par beaucoup, ces ‘dos courbés’ et ces mouvements bizarres avaient leur charme, mais ils pouvaient briser la tension au mauvais moment » affirme Dixon.

« Nous voulons bien sûr que les joueurs rient ensemble, mais pas de ce qui se passe à l’écran. L’immersion dans l’horreur fonctionne mieux lorsqu’elle est plus réaliste, et cela devrait faciliter les moments plus effrayants si personne n’est en train de se tordre de rire à côté de vous ». C’est d’ailleurs pourquoi Kinetic a également largement retravaillé les animations de mort, de sorte à en renforcer l’impact pour s’assurer que cela devienne « un moment à part entière ». Surtout à mesure que de nouveaux fantômes font leur apparition dans Phasmophobia.

Ce n’est que le début pour Kinetic Games

« Une grande partie du travail consacré à cette mise à jour s’est déroulée en coulisses, et il s’agit sans conteste de l’une des tâches les plus complexes que nous ayons jamais entreprises », confesse alors Dixon. « C’est une étape importante pour l’équipe, à laquelle nous réfléchissons depuis des années. Voir le projet prendre forme a été extrêmement gratifiant, et ce n’est que le début de notre quête pour repousser les limites de l’expérience horrifique tandis que nous nous dirigeons vers la version 1.0 et au-delà [de Phasmophobia] ».

De bien belles promesses, donc, que l’on a déjà hâte de voir prendre forme dans les mois et les années à venir. D’ici là, précisons pour finir qu’en plus de toutes les nouveautés déjà évoquées, la dernière mise à jour déployée par Kinetic a également introduit la possibilité pour les joueurs de suivre leur santé mentale via l’ajout d’une montre, supprimé la pièce de transition lors de la mort et augmenté le niveau maximum de prestige. Sans compter, bien sûr, tous les correctifs qui les accompagnent pour améliorer Phasmophobia dans son ensemble.

Source : Kinetic Games