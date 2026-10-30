Phantom Blade Zero réalise une performance dingue sur Steam, devenant le jeu solo le plus joué de 2026. Tout est pourtant parti de pas grand-chose il y a 20 ans.

Le studio S-Game peut se féliciter du lancement plus que réussi de Phantom Blade Zero. Le blockbuster chinois frappe très fort d'entrée de jeu en réunissant des centaines de milliers de joueurs en simultané sur Steam, flirtant bientôt avec le million. C'est une performance phénoménale pour un jeu solo. Mais l'exploit est d'autant plus spectaculaire quand on sait que derrière ce succès se cache en fait un projet étudiant vieux de 20 ans.

Phantom Blade Zero bat des records de fréquentation sur Steam

Au lendemain du lancement de Phantom Blade Zero, le bilan laisse sans voix. L'action-RPG de S-Game explose les compteurs en réunissant 723 876 joueuses et joueurs en simultané dès sa première journée sur Steam. Rien qu'au moment d'écrire ses lignes, on dénombre presque 421 000 personnes en train d'y jouer. C'est tout bonnement colossal pour un jeu solo.

Grâce à ce lancement en fanfare, Phantom Blade Zero devient immédiatement le jeu solo le plus joué sur Steam en 2026. Il rivalise même très largement avec des jeux multi en ce moment. Il arrive en 3ᵉ position des jeux les plus joués, avec seulement 11 000 joueurs de moins que Dota 2, qui occupe la 2ᵉ place, un peu plus loin derrière Counter-Strike 2.

Capture d'écran du 30 octobre 2026. © Gameblog

Bien sûr, cette effervescence est certainement aidée par un public asiatique, en particulier chinois, très actif sur les productions locales. Mais ça ne retire rient à la force de pénétration de Phantom Blade Zero, d'autant plus quand on sait d'où le jeu tire son origine.

Un jeu étudiant avant le succès commercial de 2026

Bien avant de devenir le blockbuster qu'il est, Phantom Blade Zero était loin d'avoir une telle envergure. En réalité, tout est parti d'un projet indépendant de Liang, son créateur, alors qu'il n'était encore qu'un étudiant. Baptisé alors Rainblood Town of Death, il l'avait réalisé comme beaucoup de jeux bidouilleurs de l'époque grâce au logiciel RPG Maker. Un production maison qu'il vendait ensuite 7 dollars environ.

20 ans plus tard, l'aura de Rainblood Town of Death n'a pas disparu. Comme expliqué dans un post sur le compte X de Phantom Blade Zero, Liang confie que ce projet étudiant a est en réalité à la base de son nouveau jeu. C'est lui qui a posé les bases de l'univers fantastique dans lequel il se déroule. Pour en arriver là où il en est aujourd'hui, il aura fallu « de la passion et un peu de folie ». Preuve que quand on tient quelque chose en quoi on croit, on peut l'emmener au sommet avec du travail et de la persévérence.