Initialement annoncé pour le 9 septembre 2026, Phantom Blade Zero ne sortira finalement pas avant le 29 octobre prochain, comme annoncé par ses créateurs début juin. Pour S-Game, cela représentera toutefois une opportunité supplémentaire pour nous en montrer davantage sur le projet, notamment au travers d’un State of Play dédié annoncé pour la semaine prochaine. Mais avant cela, l’action-RPG nous en révèle davantage sur ses coulisses grâce à IGN, qui nous apprend alors que Phantom Blade Zero pourrait bien révolutionner la motion capture des jeux d'action à l’avenir.

Phantom Blade Zero, prochaine révolution de la motion capture ?

C’est en tout cas ce que révèle Soulframe Liang, directeur créatif du jeu, en dévoilant les méthodes de travail employées par S-Game pour pouvoir mettre en scène des combats aussi dynamiques que survoltés que ceux du jeu. « Pour créer des jeux, la plupart des autres studios ou grandes entreprises procèdent étape par étape », explique-t-il. « On passe environ deux ans sur la pré-production pour préparer tous les concepts arts et les documents, puis on produit en suivant exactement ce qui est écrit dans ces derniers ».

Mais pour Phantom Blade Zero, le studio a opté pour une nouvelle approche. En recrutant Donnie Yen, maître des arts martiaux et star de films d’action, S-Game n’a eu d’autre choix que de revoir sa façon de travailler, tant pour « s’adapter au rythme effréné auquel Donnie et son équipe travaillent » que pour pouvoir mettre en place tous les mouvements que ce dernier souhaite inclure dans Phantom Blade Zero. Chose qui ne fonctionne pas vraiment avec les systèmes de production actuellement en vigueur pour les jeux d’action.

« Nous avons dû repartir du début, tout reconstruire de zéro » révèle ainsi Liang, en expliquant que l’absence de modèle à cet effet a naturellement poussé le studio à concevoir ses propres méthodes de travail, qu’il décrit comme « vraiment spéciales, vraiment uniques et dynamiques ». Le genre qui, à terme, pourrait bien faire de Phantom Blade Zero un nouveau pionnier en la matière pour les futurs jeux d’action. « Je pense que nous allons étendre cela à l’ensemble des processus de création de jeux, car le secteur en a d’autant plus besoin ». Voilà qui est ambitieux.

Source : IGN