Le Japon pourrait bien se faire disputer sa place de référence dans le paysage vidéoludique ! Les propositions venues de pays voisins se multiplient et de très prometteuses s'annoncent. Parmi les plus attendues, on ne peut passer à côté de Phantom Blade Zero. Cette exclusivité PS5 chinoise développée par S-Game en a dans le ventre et elle le prouve une fois de plus !

Phantom Blade Zero va frapper fort sur PS5

S-Game va vous mettre l'eau à la bouche ! Après Executioners, la licence Phantom Blade s'apprête à revenir sur le devant de la scène avec un partenaire de choix : Sony. Cette collaboration entre les deux partis promet une belle exclusivité pour la PS5 intitulée « Phantom Blade Zero ». Et les nouvelles images en mettent encore plein les yeux.

Il s'est fait pourtant discret ces derniers mois, s'étant plutôt contenté de quelques extraits de gameplay en 2024. Mais pour qu'on ne l'oublie pas, S-Game présente une longue démonstration de gameplay pour Phantom Blade 0. C'est l'occasion de voir l'avancée de cet action-RPG hyper ambitieux.

Bien qu'il ne veuille pas se présenter comme un Souls-like, Phantom Blade Zero ne peut nier les ressemblances. Une fois de plus, les inspirations puisées du côté de Sekiro vont donner très envie aux amateurs. Entre infiltration et combats de boss aussi exigeants que sanglants, la formule a déjà de quoi plaire.

Pour autant, le bébé de S-Game est bien un jeu d'action. Très dynamique et fluide, il nous place aux commandes d'un protagoniste particulièrement agile. Nous pourrions voir du Devil May Cry ou du Ninja Gaiden dans son approche. Ajoutez à cela des rencontres surnaturelles qui guideront notre quête.

Même si son concept est différent d'un Ghost of Yotei ou d'un Assassin's Creed Shadows, Phantom Blade Zero pourrait bien faire trembler ses rivaux se déroulant au Pays du Soleil levant. D'autant plus que le folklore chinois offrira un peu de sang neuf dans le paysage. Ne reste plus désormais qu'à attendre sa date de sortie.